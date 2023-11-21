Оправдывал оккупацию — СБУ сообщили о подозрении священнику УПЦ МП в Винницкой области

Задержание священника УПЦ МП. Фото: t.me/SBUkr

Служба безопасности Украины объявила о подозрении священнику УПЦ МП из Винницкой области, который оправдывал войну в Украине и распространял российские нарративы. В настоящее время он находится под стражей.

Об этом сообщили в СБУ.

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Что известно о деятельности священника

Правоохранители рассказали, что священник отрицал вооруженную агрессию России и оправдывал временную оккупацию части Украины. На собственном Telegram-канале он повторял нарративы Кремля о "гражданской войне" в нашем государстве и восхвалял экс-ватажков террористической организации "ДНР" Александра Захарченко, "Гиви" и "Моторолу". Кроме того, он распространял "авторские" комментарии, в которых дискредитировал украинскую армию и оскорблял религиозные чувства представителей разных конфессий.

Для публикаций в своем паблике он использовал сообщения из российских интернет-ресурсов, в том числе официальный сайт российской православной церкви. Он также распространял антиукраинскую агитацию во время проповедей и общения с прихожанами церкви.

Какое наказание ждет клирика

Сотрудники СБУ провели обыски у священника и нашли у него мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами взрывной деятельности в пользу России.

Обыски у священника. Фото: t.me/SBUkr

Обыски у священника. Фото: t.me/SBUkr

На основании всех собранных улик священнику сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);

ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

"Фигурант скрывался на территории нескольких областей Украины, но в результате правоохранители все же нашли клирика. Сейчас ему избрана мера пресечения — содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступлений", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Черновицкой области СБУ арестовала банду, организовывавшую незаконный переход границы для уклонистов. За свою работу подозреваемые получали более 100 тысяч долларов в месяц.

Кроме того, Служба безопасности Украины задержала еще двух прокремлевских интернет-агитаторов в Харькове и Ивано-Франковске. Они публично оправдывали вооруженную агрессию России против Украины.