Оправдывал оккупацию — СБУ сообщили о подозрении священнику УПЦ МП в Винницкой области
Служба безопасности Украины объявила о подозрении священнику УПЦ МП из Винницкой области, который оправдывал войну в Украине и распространял российские нарративы. В настоящее время он находится под стражей.
Об этом сообщили в СБУ.
Что известно о деятельности священника
Правоохранители рассказали, что священник отрицал вооруженную агрессию России и оправдывал временную оккупацию части Украины. На собственном Telegram-канале он повторял нарративы Кремля о "гражданской войне" в нашем государстве и восхвалял экс-ватажков террористической организации "ДНР" Александра Захарченко, "Гиви" и "Моторолу". Кроме того, он распространял "авторские" комментарии, в которых дискредитировал украинскую армию и оскорблял религиозные чувства представителей разных конфессий.
Для публикаций в своем паблике он использовал сообщения из российских интернет-ресурсов, в том числе официальный сайт российской православной церкви. Он также распространял антиукраинскую агитацию во время проповедей и общения с прихожанами церкви.
Какое наказание ждет клирика
Сотрудники СБУ провели обыски у священника и нашли у него мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами взрывной деятельности в пользу России.
На основании всех собранных улик священнику сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);
- ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).
"Фигурант скрывался на территории нескольких областей Украины, но в результате правоохранители все же нашли клирика. Сейчас ему избрана мера пресечения — содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступлений", — говорится в сообщении.
Напомним, что в Черновицкой области СБУ арестовала банду, организовывавшую незаконный переход границы для уклонистов. За свою работу подозреваемые получали более 100 тысяч долларов в месяц.
Кроме того, Служба безопасности Украины задержала еще двух прокремлевских интернет-агитаторов в Харькове и Ивано-Франковске. Они публично оправдывали вооруженную агрессию России против Украины.
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