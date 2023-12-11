САП и ВАКС отстранили от должности сумского чиновника, разоблаченного на взятке

Суд над директором департамента инфраструктуры Сумского горсовета Александром Журбой. Иллюстративное фото: Суспільне мовлення

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд отстранили от должности директора Департамента инфраструктуры Сумского горсовета Александра Журбу. Согласно вердикту суда, его отстранили на два месяца.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

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Детали судебного дела

Как сообщается, сегодня ВАКС удовлетворил ходатайство прокуроров САП и отстранил на два месяца от занимаемой должности директора Департамента инфраструктуры Сумского городского совета Александра Журбу, который вместе с мэром города Александром Лысенко был разоблачен на взятке в особо крупном размере более 2 130 000 гривен.

"В соответствии с ч. 1 ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда", — отмечают в ведомстве.

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Напомним, что ранее мэру Сум Александру Лысенко, получившему взятку на сумму более 2 миллионов гривен, сообщили о подозрении. Также подозрение получил и Журба.

В октябре ВАКС избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере трех миллионов гривен. Впоследствии Лысенко был отстранен от должности сроком на два месяца.