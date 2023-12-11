САП та ВАКС відсторонили від посади сумського чиновника, якого викрили на хабарі
Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Вищий антикорупційний суд відсторонили від посади директора Департаменту інфраструктури Сумської міськради Олександра Журбу. Згідно з вердиктом суду, його відсторонили на два місяці.
Про це повідомляє пресслужба САП.
Деталі судової справи
Як повідомляється, сьогодні ВАКС задовольнив клопотання прокурорів САП, та відсторонив на два місяці від займаної посади директора Департаменту інфраструктури Сумської міської ради Олександра Журбу, якого разом з мером міста Олександром Лисенком, було викрито на хабарі в особливо великому розмірі в понад 2 130 000 гривень.
"Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду", — зазначають у відомстві.
Нагадаємо, що раніше меру Сум Олександру Лисенку, який отримав хабар на суму понад 2 мільйони гривень, повідомили про підозру. Також підозру отримав і Журба.
У жовтні ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі трьох мільйонів гривень. Згодом Лисенка було відсторонено від посади терміном на два місяці.
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