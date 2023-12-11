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САП та ВАКС відсторонили від посади сумського чиновника, якого викрили на хабарі

11 грудня 2023 19:54
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Ілля Рябінін
редактор
САП та ВАКС відсторонили від посади сумського чиновника, якого викрили на хабарі
Суд над директором департаменту інфраструктури Сумської міськради Олександром Журбою. Ілюстративне фото: Суспільне мовлення
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Вищий антикорупційний суд відсторонили від посади директора Департаменту інфраструктури Сумської міськради Олександра Журбу. Згідно з вердиктом суду, його відсторонили на два місяці. 

Про це повідомляє пресслужба САП

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Як повідомляється, сьогодні ВАКС задовольнив клопотання прокурорів САП, та відсторонив на два місяці від займаної посади директора Департаменту інфраструктури Сумської міської ради Олександра Журбу, якого разом з мером міста Олександром Лисенком, було викрито на хабарі в особливо великому розмірі в понад 2 130 000 гривень.

"Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду", — зазначають у відомстві. 

САП та ВАКС відсторонили від посади сумського чиновника, якого викрили на хабарі
Джерело: Telegram

Нагадаємо, що раніше меру Сум Олександру Лисенку, який отримав хабар на суму понад 2 мільйони гривень, повідомили про підозру. Також підозру отримав і Журба.

У жовтні ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі трьох мільйонів гривень. Згодом Лисенка було відсторонено від посади терміном на два місяці. 

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