Мера Сум викрили на отриманні великого хабара

Затримання мера Сум Олександра Лисенка. Фото: t.me/sap_gov_ua

Слідчі САП та НАБУ викрили мера міста Суми та керівника Відділу інфраструктури Сумської області на отриманні великого хабаря. Їх затримали за отримання хабаря у розмірі 2 130 000 гривень.

Про це повідомляє САП.

Читайте також:

Затримання посадовців на одержанні хабаря

У повідомленні САП йдеться, що під час попереднього розслідування з'ясувалося, що зазначені посадові особи вимагали хабаря за розв'язання питання щодо встановлення нового тарифу на утилізацію побутових відходів для юридичної особи виконавчим комітетом Сумської міської ради, а також через відсутність перешкод у господарській діяльності компанії.

Також повідомляється, що у період з листопада 2022 року по жовтень 2023 року, слідчі зафіксували отримання хабаря у загальній сумі 2 130 000 гривень.

САП уточнює, що 2 жовтня обвинувачених було спіймано на місці злочину відразу після отримання третьої частини узгодженої суми — 1 430 000 гривень.

Повідомлення САП. Фото: скриншот

Нагадаємо, що судді ВАКС затвердили договір, укладений між прокурором САП та податковим інспектором Миколою Ілляшенком у рамках справи про спробу хабаря у розмірі 6 млн доларів від керівників антикорупційних органів. Ілляшенко визнав себе винним у шахрайстві та сприянні у наданні хабаря.