Мэра Сум разоблачили на получении крупной взятки

Задержание мэра Сум Александра Лысенко. Фото: t.me/sap_gov_ua

Следователи САП и НАБУ разоблачили мэра города Сумы и руководителя Отдела инфраструктуры Сумской области на получении крупной взятки. Они были задержаны за получение взятки в размере 2 130 000 гривен.

Об этом сообщает САП.

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В сообщении САП говорится, что во время предварительного расследования выяснилось, что указанные должностные лица требовали взятку за решение вопроса об установлении нового тарифа на утилизацию бытовых отходов для юридического лица исполнительным комитетом Сумского городского совета, а также за отсутствие препятствий в хозяйственной деятельности компании.

Также сообщается, что в период с ноября 2022 по октябрь 2023 года, следователи зафиксировали получение взятки в общей сумме 2 130 000 гривен.

САП уточняет, что 2 октября обвиняемые были пойманы на месте преступления сразу после получения третьей части согласованной суммы — 1 430 000 гривен.][

Сообщение САП. Фото: скриншот

Напомним, что судьи ВАКС утвердили договор, заключенный между прокурором САП и налоговым инспектором Николаем Ильяшенко в рамках дела о попытке взятки в размере 6 млн долларов от руководителей антикоррупционных органов. Ильяшенко признал себя виновным в мошенничестве и содействии в даче взятки.