ВАКС впервые утвердил сделку за донос на коррупционера из налоговой: сколько заплатят

Николай Ильяшенко. Фото: slovoidilo.ua

Судьи ВАКС утвердили договор, заключенный между прокурором САП и налоговым инспектором Николаем Ильяшенко в рамках дела о попытке взятки в размере 6 млн долларов от руководителей антикоррупционных органов. Ильяшенко признал себя виновным в мошенничестве и содействии в даче взятки.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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В сообщении говорится, что для Ильяшенко было назначено условное наказание в пять лет без конфискации имущества. В дополнение к условному наказанию, Ильяшенко обязан внести 50 миллионов гривен в фонд "Армии дронов".

Для покрытия этой суммы, он, по-видимому, обратился за кредитом в банке и планирует продажу своей недвижимости для погашения долга.

Кроме того, суд снял арест с его половины дома, половины квартиры в столице, земельного участка и коммерческих помещений.

Евгений Шевченко получит 13 млн долларов за разоблачение Ильяшенко

Также сообщается, что в рамках судебного решения, обличителю Евгению Шевченко будет выплачено 13,3 миллиона гривен. Все четверо участников дела признали свою вину: Елена Мазурова получила условный приговор еще в 2021 году, согласившись в обмен предоставить обвиняющие показания по отношению к другим фигурантам. В 2023 году на компромисс пошли адвокат Андрей Кича и экс-министр Николай Злочевский.

Согласно условиям соглашения, Кича, Злочевский и Ильяшенко втроем внесли 680 миллионов гривен на развитие дронов для военных, а Злочевский также предложил благотворительный взнос в армию на сумму 160 миллионов гривен. Суд передал обнаруженную взятку в размере 6 миллионов долларов ССО в апреле 2022 года.

Сообщение ВАКС. Фото: скриншот

Напомним, что сотрудники Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро выявили факт коррупции у судьи Броварского горрайонного суда Киевской области. Судья запросил взятку в размере четыре тысячи долларов США за "благоприятное решение" в ходе судебного процесса.