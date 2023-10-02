Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow ВАКС впервые утвердил сделку за донос на коррупционера из налоговой: сколько заплатят arrow

ВАКС впервые утвердил сделку за донос на коррупционера из налоговой: сколько заплатят

2 октября 2023 19:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ВАКС впервые утвердил сделку за донос на коррупционера из налоговой: сколько заплатят
Николай Ильяшенко. Фото: slovoidilo.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Судьи ВАКС утвердили договор, заключенный между прокурором САП и налоговым инспектором Николаем Ильяшенко в рамках дела о попытке взятки в размере 6 млн долларов от руководителей антикоррупционных органов. Ильяшенко признал себя виновным в мошенничестве и содействии в даче взятки. 

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Читайте также:

Наказание для Николая Ильяшенко

В сообщении говорится, что для Ильяшенко было назначено условное наказание в пять лет без конфискации имущества. В дополнение к условному наказанию, Ильяшенко обязан внести 50 миллионов гривен в фонд "Армии дронов". 

Для покрытия этой суммы, он, по-видимому, обратился за кредитом в банке и планирует продажу своей недвижимости для погашения долга. 

Кроме того, суд снял арест с его половины дома, половины квартиры в столице, земельного участка и коммерческих помещений.

Евгений Шевченко получит 13 млн долларов за разоблачение Ильяшенко

Также сообщается, что в рамках судебного решения, обличителю Евгению Шевченко будет выплачено 13,3 миллиона гривен. Все четверо участников дела признали свою вину: Елена Мазурова получила условный приговор еще в 2021 году, согласившись в обмен предоставить обвиняющие показания по отношению к другим фигурантам. В 2023 году на компромисс пошли адвокат Андрей Кича и экс-министр Николай Злочевский.

Согласно условиям соглашения, Кича, Злочевский и Ильяшенко втроем внесли 680 миллионов гривен на развитие дронов для военных, а Злочевский также предложил благотворительный взнос в армию на сумму 160 миллионов гривен. Суд передал обнаруженную взятку в размере 6 миллионов долларов ССО в апреле 2022 года.

ВАКС
Сообщение ВАКС. Фото: скриншот

Напомним, что сотрудники Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро выявили факт коррупции у судьи Броварского горрайонного суда Киевской области. Судья запросил взятку в размере четыре тысячи долларов США за "благоприятное решение" в ходе судебного процесса.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

None

Выборы в Польше: ловушка, игра на национализме и драма власти

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз