ВАКС вперше затвердив угоду за донос на корупціонера із податкової: скільки заплатять

Микола Ільяшенко. Фото: slovoidilo.ua

Судді ВАКС затвердили договір, укладений між прокурором САП та податковим інспектором Миколою Ільяшенком у рамках справи про спробу хабаря у розмірі 6 млн доларів від керівників антикорупційних органів. Ілляшенко визнав себе винним у шахрайстві та сприянні у наданні хабаря.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

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Покарання для Миколи Ільяшенка

У повідомленні йдеться, що для Ільяшенка було призначено умовне покарання у п'ять років без конфіскації майна. На додаток до умовного покарання Ілляшенко зобов'язаний внести 50 мільйонів гривень до фонду "Армії дронів".

Для покриття цієї суми, він, мабуть, звернувся за кредитом у банку та планує продаж своєї нерухомості для погашення боргу.

Крім того, суд зняв арешт із його половини будинку, половини квартири у столиці, земельної ділянки та комерційних приміщень.

Євген Шевченко отримає 13 млн доларів за викриття Ільяшенка

Також повідомляється, що в рамках судового рішення викривачеві Євгену Шевченку буде виплачено 13,3 мільйона гривень. Усі четверо учасників справи визнали свою провину: Олена Мазурова отримала умовний вирок ще 2021 року, погодившись в обмін надати свідчення щодо інших фігурантів. 2023 року на компроміс пішли адвокат Андрій Кіча та ексміністр Микола Злочевський.

Згідно з умовами угоди, Кіча, Злочевський та Ільяшенко втрьох внесли 680 мільйонів гривень на розвиток дронів для військових, а Злочевський також запропонував благодійний внесок до армії на суму 160 мільйонів гривень. Суд передав виявлений хабар у розмірі 6 мільйонів доларів ССО у квітні 2022 року.

Повідомлення ВАКС. Фото: скриншот

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро виявили факт корупції у судді Броварського міськрайонного суду Київської області. Суддя запросив хабар у розмірі чотири тисячі доларів США за "сприятливе рішення" під час судового процесу.