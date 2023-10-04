Меру Сум, якого викрили на хабарі, обрали запобіжний захід

Мер Сум Олександр Лисенко в суді. Фото: "Суспільне"

Сьогодні, 4 жовтня, Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід меру Сум Олександру Лисенку, якого викрили на хабарі. Йдеться про тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Про це повідомляє САП.

Читайте також:

Запобіжний захід меру Сум

Суд вирішив, що Лисенко залишається під вартою до 2 грудня 2023 року із можливістю внесення застави у розмірі 3 мільйонів гривень.

Якщо застава буде внесена, то його зобов'язали прибувати за першою вимогою, не покидати Суми без дозволу, повідомляти прокурора про місце проживання, а також не спілкуватися з депутатами міськради.

Засідання щодо арешту майна міського голови Сум проведуть в іншу дату.

Допис САП. Фото: скриншот

Нагадаємо, слідчі САП та НАБУ викрили мера міста Суми та керівника Відділу інфраструктури Сумської області на отриманні великого хабаря. Їх затримали за отримання хабаря у розмірі 2 130 000 гривень.

Також ми писали, що меру міста Суми Олександру Лисенку, який отримав хабар на суму понад 2 мільйони гривень, повідомили про підозру. Також підозру отримав і його спільник — директор Департаменту інфраструктури міста.

Додамо, протягом тижня Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України під керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури провели три операції з викриття посадовців, які беруть хабарі. Такі дії пройшли успішно.