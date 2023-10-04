Меру Сум, якого викрили на хабарі, обрали запобіжний захід
Сьогодні, 4 жовтня, Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід меру Сум Олександру Лисенку, якого викрили на хабарі. Йдеться про тримання під вартою із можливістю внесення застави.
Про це повідомляє САП.
Запобіжний захід меру Сум
Суд вирішив, що Лисенко залишається під вартою до 2 грудня 2023 року із можливістю внесення застави у розмірі 3 мільйонів гривень.
Якщо застава буде внесена, то його зобов'язали прибувати за першою вимогою, не покидати Суми без дозволу, повідомляти прокурора про місце проживання, а також не спілкуватися з депутатами міськради.
Засідання щодо арешту майна міського голови Сум проведуть в іншу дату.
Нагадаємо, слідчі САП та НАБУ викрили мера міста Суми та керівника Відділу інфраструктури Сумської області на отриманні великого хабаря. Їх затримали за отримання хабаря у розмірі 2 130 000 гривень.
Також ми писали, що меру міста Суми Олександру Лисенку, який отримав хабар на суму понад 2 мільйони гривень, повідомили про підозру. Також підозру отримав і його спільник — директор Департаменту інфраструктури міста.
Додамо, протягом тижня Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України під керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури провели три операції з викриття посадовців, які беруть хабарі. Такі дії пройшли успішно.