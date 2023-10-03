Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow Костін розповів, як вдалося викрити топ-посадовців на отриманні хабарів arrow

Костін розповів, як вдалося викрити топ-посадовців на отриманні хабарів

3 жовтня 2023 10:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Костін розповів, як вдалося викрити топ-посадовців на отриманні хабарів
Генпрокурор України Андрій Костін. Фото: facebook/AndriyKostinUa
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Протягом тижня Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України під керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури провели три операції з викриття посадовців, які беруть хабарі. Такі дії пройшли успішно.

Про це заявив генпрокурор України Андрій Костін.

Читайте також:

Боротьба з корупцією

За його словами, за цей час вдалося викрити двох суддів у різних регіонах нашої країни, мера одного з великих міст та його спільника.

викриття чиновників
Викриття чиновників на хабарі. Фото: СБУ

"Це найкраща відповідь на запитання, які мені ставили під час нашого візиту до США: як ми одночасно боремося з корупцією й організованою злочинністю та захищаємося від агресора? Запорука успіху — системна і скоординована робота. Високо ціную професіоналізм колег. Радий бачити, що обрана нами тактика та координуюча роль Офісу Генерального прокурора доводять свою ефективність", — наголосив Костін. 

затримання хабарників
Скриншот допису

Що відомо

Співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро виявили факт корупції у судді Броварського міськрайонного суду Київської області. Суддя запросив хабар у розмірі чотири тисячі доларів США за "позитивне рішення" під час судового процесу.

викриття чиновників
Викриття судді на хабарі. Фото: НАБУ і САП

Також слідчі САП та НАБУ викрили мера міста Суми та керівника Відділу інфраструктури Сумської області на отриманні великого хабаря. Їх затримали за отримання хабаря у розмірі 2 130 000 гривень.

Нагадаємо, в Одесі поліцейські затримали посадовця міської ради. Чиновника підозрюють у розкраданні бюджетних коштів у понад 2 мільйони гривень.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

None

Вибори в Польщі: пастка, гра на націоналізмі і драма влади

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз