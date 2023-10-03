Костін розповів, як вдалося викрити топ-посадовців на отриманні хабарів
Протягом тижня Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України під керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури провели три операції з викриття посадовців, які беруть хабарі. Такі дії пройшли успішно.
Про це заявив генпрокурор України Андрій Костін.
Боротьба з корупцією
За його словами, за цей час вдалося викрити двох суддів у різних регіонах нашої країни, мера одного з великих міст та його спільника.
"Це найкраща відповідь на запитання, які мені ставили під час нашого візиту до США: як ми одночасно боремося з корупцією й організованою злочинністю та захищаємося від агресора? Запорука успіху — системна і скоординована робота. Високо ціную професіоналізм колег. Радий бачити, що обрана нами тактика та координуюча роль Офісу Генерального прокурора доводять свою ефективність", — наголосив Костін.
Що відомо
Співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро виявили факт корупції у судді Броварського міськрайонного суду Київської області. Суддя запросив хабар у розмірі чотири тисячі доларів США за "позитивне рішення" під час судового процесу.
Також слідчі САП та НАБУ викрили мера міста Суми та керівника Відділу інфраструктури Сумської області на отриманні великого хабаря. Їх затримали за отримання хабаря у розмірі 2 130 000 гривень.
Нагадаємо, в Одесі поліцейські затримали посадовця міської ради. Чиновника підозрюють у розкраданні бюджетних коштів у понад 2 мільйони гривень.