Костін розповів, як вдалося викрити топ-посадовців на отриманні хабарів

Генпрокурор України Андрій Костін. Фото: facebook/AndriyKostinUa

Протягом тижня Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України під керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури провели три операції з викриття посадовців, які беруть хабарі. Такі дії пройшли успішно.

Про це заявив генпрокурор України Андрій Костін.

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За його словами, за цей час вдалося викрити двох суддів у різних регіонах нашої країни, мера одного з великих міст та його спільника.

Викриття чиновників на хабарі. Фото: СБУ

"Це найкраща відповідь на запитання, які мені ставили під час нашого візиту до США: як ми одночасно боремося з корупцією й організованою злочинністю та захищаємося від агресора? Запорука успіху — системна і скоординована робота. Високо ціную професіоналізм колег. Радий бачити, що обрана нами тактика та координуюча роль Офісу Генерального прокурора доводять свою ефективність", — наголосив Костін.

Скриншот допису

Що відомо

Співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро виявили факт корупції у судді Броварського міськрайонного суду Київської області. Суддя запросив хабар у розмірі чотири тисячі доларів США за "позитивне рішення" під час судового процесу.

Викриття судді на хабарі. Фото: НАБУ і САП

Також слідчі САП та НАБУ викрили мера міста Суми та керівника Відділу інфраструктури Сумської області на отриманні великого хабаря. Їх затримали за отримання хабаря у розмірі 2 130 000 гривень.

Нагадаємо, в Одесі поліцейські затримали посадовця міської ради. Чиновника підозрюють у розкраданні бюджетних коштів у понад 2 мільйони гривень.