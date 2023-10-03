Костин рассказал, как удалось разоблачить топ-чиновников на получении взяток
В течении недели Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины под руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели три операции по разоблачению берущих взятки должностных лиц. Подобные действия прошли успешно.
Об этом заявил генпрокурор Украины Андрей Костин.
Борьба с коррупцией
По его словам, за это время удалось разоблачить двух судей в разных регионах нашей страны, мэра одного из крупных городов и его сообщника.
"Это лучший ответ на вопросы, которые мне задавали во время нашего визита в США: как мы одновременно боремся с коррупцией и организованной преступностью и защищаемся от агрессора? Залог успеха — системная и скоординированная работа. Высоко ценю профессионализм коллег. Рад видеть, что выбрана нами тактика и координирующая роль Офиса Генерального прокурора доказывают свою эффективность", — подчеркнул Костин.
Что известно
Сотрудники Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро обнаружили факт коррупции у судьи Броварского горрайонного суда в Киевской области. Судья захотел взятку в размере четырех тысяч долларов США за "положительное решение" во время судебного процесса.
Также следователи САП и НАБУ разоблачили мэра города Сумы и руководителя Отдела инфраструктуры Сумской области на получении большой взятки. Их задержали за получение взятки в размере 2 130 000 гривен.
Напомним, в Одессе полицейские задержали чиновника городского совета. Чиновника подозревают в краже бюджетных средств более чем в 2 миллиона гривен.