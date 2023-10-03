Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow Меру Сум, який отримав хабар понад 2 млн грн, повідомили про підозру arrow

Меру Сум, який отримав хабар понад 2 млн грн, повідомили про підозру

3 жовтня 2023 18:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Меру Сум, який отримав хабар понад 2 млн грн, повідомили про підозру
Слідчі затримали мера Сум 2 жовтня 2023 року. Фото: соцмережі
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Меру міста Суми Олександру Лисенку, який отримав хабар на суму понад 2 мільйони гривень, повідомили про підозру. Також підозру отримав і його спільник — директор Департаменту інфраструктури міста.

Про це повідомляє САП. 

Читайте також:

У чому звинувачують фігурантів

Слідчі встановили, що фігуранти пообіцяли юридичній особі вирішити питання, що стосується нового економічно обгрунтованого тарифу на поводження з побутовими відходами та нестворення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності підприємством. За це вони попросили хабар. 

Відтак, у період з листопада 2022 року по жовтень 2023 року слідство задокументувало, як особи отримали неправомірну вигоду на суму 2 130 000 гривень.

У понеділок, 2 жовтня, мера міста та його спільника викрили "на гарячому". У той момент вони якраз отримували третю частину коштів. 

Слідчі повідомили про підозру 

"Повідомили про підозру Сумському міському голові, якого викрито на проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 2 130 000 гривень", — йдеться у повідомленні. 

Під статтю потрапив і спільник міського голови Сум — директор Департаменту інфраструктури міста.

Що загрожує фігурантам

Наразі слідство триває. Правоохоронці обирають запобіжний захід для підозрюваних. 

Повідомляється, що прокурор наполягає на застосуванні до осіб запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Нагадаємо, слідчі САП та НАБУ викрили мера міста Суми та керівника Відділу інфраструктури Сумської області на отриманні великого хабаря. Їх затримали за отримання хабаря у розмірі 2 130 000 гривень.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Вибори в Польщі: пастка, гра на націоналізмі і драма влади

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз