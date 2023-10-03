Меру Сум, який отримав хабар понад 2 млн грн, повідомили про підозру

Слідчі затримали мера Сум 2 жовтня 2023 року. Фото: соцмережі

Меру міста Суми Олександру Лисенку, який отримав хабар на суму понад 2 мільйони гривень, повідомили про підозру. Також підозру отримав і його спільник — директор Департаменту інфраструктури міста.

Про це повідомляє САП.

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У чому звинувачують фігурантів

Слідчі встановили, що фігуранти пообіцяли юридичній особі вирішити питання, що стосується нового економічно обгрунтованого тарифу на поводження з побутовими відходами та нестворення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності підприємством. За це вони попросили хабар.

Відтак, у період з листопада 2022 року по жовтень 2023 року слідство задокументувало, як особи отримали неправомірну вигоду на суму 2 130 000 гривень.

У понеділок, 2 жовтня, мера міста та його спільника викрили "на гарячому". У той момент вони якраз отримували третю частину коштів.

Слідчі повідомили про підозру

"Повідомили про підозру Сумському міському голові, якого викрито на проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 2 130 000 гривень", — йдеться у повідомленні.

Під статтю потрапив і спільник міського голови Сум — директор Департаменту інфраструктури міста.

Що загрожує фігурантам

Наразі слідство триває. Правоохоронці обирають запобіжний захід для підозрюваних.

Повідомляється, що прокурор наполягає на застосуванні до осіб запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Нагадаємо, слідчі САП та НАБУ викрили мера міста Суми та керівника Відділу інфраструктури Сумської області на отриманні великого хабаря. Їх затримали за отримання хабаря у розмірі 2 130 000 гривень.