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Мэру Сум, который получил взятку более 2 млн грн, сообщили о подозрении

3 октября 2023 18:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Мэру Сум, который получил взятку более 2 млн грн, сообщили о подозрении
Следователи задержали мэра Сум 2 октября 2023 года. Фото: соцсети
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Мэру города Сумы Александру Лысенко, получившему взятку на сумму более 2 миллионов гривен, сообщили о подозрении. Также подозрение получил и его сообщник — директор Департамента инфраструктуры города.

Об этом сообщает САП.

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В чем обвиняют фигурантов

Следователи установили, что фигуранты пообещали юридическому лицу решить вопрос относительно нового экономически обоснованного тарифа на обращение с бытовыми отходами и несоздание искусственных препятствий в осуществлении хозяйственной деятельности предприятием. За это они попросили взятку.

Следовательно, в период с ноября 2022 по октябрь 2023 следствие задокументировало, как лица получили неправомерную выгоду на сумму 2 130 000 гривен.

В понедельник, 2 октября, мэра города и его сообщника разоблачили "на горячем". В тот момент они получали третью часть средств.

Следователи сообщили о подозрении

"Сообщили о подозрении Сумскому городскому голове, разоблаченному по просьбе и получению неправомерной выгоды в особо крупном размере, а именно 2 130 000 гривен", — говорится в сообщении.

Под статью попал и сообщник городского головы Сум — директор Департамента инфраструктуры города.

Что грозит фигурантам

Следствие продолжается. Правоохранители выбирают меру пресечения для подозреваемых.

Сообщается, что прокурор настаивает на применении к мерам пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой внесения залога.

Напомним, следователи САП и НАБУ разоблачили мэра города Сумы и руководителя Отдела инфраструктуры Сумской области на получении большой взятки. Их задержали за получение взятки в размере 2 130 000 гривен.

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