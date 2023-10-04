Мэру Сум, которого разоблачили на взятке, избрали меру пресечения

Мэр Сум Александр Лысенко в суде. Фото: "Суспільне"

Сегодня, 4 октября, Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения мэру Сум Александру Лысенко, которого разоблачили на взятке. Речь идет о содержании под стражей с возможностью внесения залога.

Об этом сообщает САП.

Читайте также:

Мера пресечения мэру Сум

Суд решил, что Лысенко остается под стражей до 2 декабря 2023 года с возможностью внесения залога в размере 3 миллионов гривен.

Если залог будет внесен, его обязали прибывать по первому требованию, не покидать Сумы без разрешения, сообщать прокурору о месте жительства, а также не общаться с депутатами горсовета.

Заседание об аресте имущества городского головы Сум проведут в другую дату.

Пост САП. Фото: скриншот

Напомним, следователи САП и НАБУ разоблачили мэра города Сумы и руководителя Отдела инфраструктуры Сумской области на получении большой взятки. Их задержали за получение взятки в размере 2 130 000 гривен.

Также мы писали, что мэру города Сумы Александру Лысенко, получившему взятку на сумму более 2 миллионов гривен, сообщили о подозрении. Также подозрение получил и его сообщник — директор Департамента инфраструктуры города.

Добавим, в течение недели Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины под руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели три операции по разоблачению берущих взятки должностных лиц. Подобные действия прошли успешно.