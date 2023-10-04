Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow Мэру Сум, которого разоблачили на взятке, избрали меру пресечения arrow

Мэру Сум, которого разоблачили на взятке, избрали меру пресечения

4 октября 2023 20:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Мэру Сум, которого разоблачили на взятке, избрали меру пресечения
Мэр Сум Александр Лысенко в суде. Фото: "Суспільне"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 4 октября, Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения мэру Сум Александру Лысенко, которого разоблачили на взятке. Речь идет о содержании под стражей с возможностью внесения залога.

Об этом сообщает САП.

Читайте также:

Мера пресечения мэру Сум

Суд решил, что Лысенко остается под стражей до 2 декабря 2023 года с возможностью внесения залога в размере 3 миллионов гривен.

Если залог будет внесен, его обязали прибывать по первому требованию, не покидать Сумы без разрешения, сообщать прокурору о месте жительства, а также не общаться с депутатами горсовета.

Заседание об аресте имущества городского головы Сум проведут в другую дату.

null
Пост САП. Фото: скриншот

Напомним, следователи САП и НАБУ разоблачили мэра города Сумы и руководителя Отдела инфраструктуры Сумской области на получении большой взятки. Их задержали за получение взятки в размере 2 130 000 гривен.

Также мы писали, что мэру города Сумы Александру Лысенко, получившему взятку на сумму более 2 миллионов гривен, сообщили о подозрении. Также подозрение получил и его сообщник — директор Департамента инфраструктуры города.

Добавим, в течение недели Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины под руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели три операции по разоблачению берущих взятки должностных лиц. Подобные действия прошли успешно.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на ВСУ в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз