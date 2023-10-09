САП просит суд отстранить от должности мэра города Сумы

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В понедельник, 9 октября прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры направил в Высший антикоррупционный суд заявление об отстранении мэра города Сумы от его обязанностей. Это произошло после того, как мэр, совместно с директором Департамента инфраструктуры Сумской области, был раскрыт при попытке получения незаконной выгоды в особо крупных размерах — а именно, 2 130 000.

Об этом сообщает САП.

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В сообщении указывается, что дополнительная информация о рассмотрении вышеупомянутого заявления будет предоставлена позднее.

Стоит отметить, что 3 октября 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщили мэру города Сумы и директору Департамента инфраструктуры Сумской области официальное подозрение. Их поступки были квалифицированы согласно части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Материалы следствия

В ходе предварительного следствия было выявлено, что указанные индивиды требовали незаконное вознаграждение за решение вопроса установления исполнительным комитетом Сумского городского совета нового экономически обоснованного тарифа на утилизацию бытовых отходов для юридического лица, а также за отсутствие искусственных барьеров в хозяйственной деятельности предприятия.

С ноября 2022 года по октябрь 2023 года следствие зафиксировало получение лицами незаконной выгоды на общую сумму 2 130 000 гривен.

А вот 2 октября 2023 года мэр города и директор Департамента были пойманы "с поличным" сразу после получения третьей части оговоренных средств, составляющей 1 430 000 гривен.

Напомним, следователи САП и НАБУ разоблачили мэра города Сумы и руководителя Отдела инфраструктуры Сумской области на получении большой взятки. Их задержали за получение взятки в размере 2 130 000 гривен.

Также мы писали, что мэру города Сумы Александру Лысенко, получившему взятку на сумму более 2 миллионов гривен, сообщили о подозрении. Также подозрение получил и его сообщник — директор Департамента инфраструктуры города.