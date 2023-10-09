Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow САП просит суд отстранить от должности мэра города Сумы arrow

САП просит суд отстранить от должности мэра города Сумы

9 октября 2023 13:00
обновлено: 13:18
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
САП просит суд отстранить от должности мэра города Сумы
срочная новость
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В понедельник, 9 октября прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры направил в Высший антикоррупционный суд заявление об отстранении мэра города Сумы от его обязанностей. Это произошло после того, как мэр, совместно с директором Департамента инфраструктуры Сумской области, был раскрыт при попытке получения незаконной выгоды в особо крупных размерах — а именно, 2 130 000.

Об этом сообщает САП.

Читайте также:

Прокуратура просит суд отстранить мера города Сумы от должности: детали

В сообщении указывается, что дополнительная информация о рассмотрении вышеупомянутого заявления будет предоставлена позднее.

Стоит отметить, что 3 октября 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщили мэру города Сумы и директору Департамента инфраструктуры Сумской области официальное подозрение. Их поступки были квалифицированы согласно части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Материалы следствия

В ходе предварительного следствия было выявлено, что указанные индивиды требовали незаконное вознаграждение за решение вопроса установления исполнительным комитетом Сумского городского совета нового экономически обоснованного тарифа на утилизацию бытовых отходов для юридического лица, а также за отсутствие искусственных барьеров в хозяйственной деятельности предприятия. 

С ноября 2022 года по октябрь 2023 года следствие зафиксировало получение лицами незаконной выгоды на общую сумму 2 130 000 гривен.

А вот 2 октября 2023 года мэр города и директор Департамента были пойманы "с поличным" сразу после получения третьей части оговоренных средств, составляющей 1 430 000 гривен.

Напомним, следователи САП и НАБУ разоблачили мэра города Сумы и руководителя Отдела инфраструктуры Сумской области на получении большой взятки. Их задержали за получение взятки в размере 2 130 000 гривен.

Также мы писали, что мэру города Сумы Александру Лысенко, получившему взятку на сумму более 2 миллионов гривен, сообщили о подозрении. Также подозрение получил и его сообщник — директор Департамента инфраструктуры города.

 

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

Наши судьбы схожи: посол Израиля в Украине о нападении ХАМАСа

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Новость с фото

00:28В Одесской области взрывы: атака БпЛА

08:47 Мудрик, Кукурелья и Галлахер покинут "Челси": куда перейдет украинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз