САП просить суд відсторонити з посади мера міста Суми

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У понеділок, 9 жовтня, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направив до Вищого антикорупційного суду заяву про усунення мера міста Суми від його обов'язків. Це сталося після того, як мера, спільно з директором Департаменту інфраструктури Сумської області, було розкрито при спробі отримання незаконної вигоди в особливо великих розмірах — а саме, 2 130 000.

Про це повідомляє САП.

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У повідомленні зазначається, що додаткова інформація про розгляд вищезазначеної заяви буде надана пізніше.

Варто зазначити, що 3 жовтня 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України повідомили мера міста Суми та директора Департаменту інфраструктури Сумської області офіційну підозру. Їхні вчинки були кваліфіковані відповідно до частини 4 статті 368 Кримінального кодексу України.

Матеріали слідства

У ході попереднього слідства було виявлено, що зазначені індивіди вимагали незаконну винагороду за розв'язання питання встановлення виконавчим комітетом Сумської міської ради нового економічно обґрунтованого тарифу на утилізацію побутових відходів для юридичної особи, а також відсутність штучних бар'єрів у господарській діяльності підприємства.

З листопада 2022 року до жовтня 2023 року слідство зафіксувало отримання особами незаконної вигоди на загальну суму 2 130 000 гривень.

А ось 2 жовтня 2023 року мера міста і директора Департаменту було спіймано "на місці злочину" відразу після отримання третьої частини обумовлених коштів, що становить 1 430 000 гривень.

Нагадаємо, слідчі САП та НАБУ викрили мера міста Суми та керівника Відділу інфраструктури Сумської області на отриманні великого хабаря. Їх затримали за отримання хабаря у розмірі 2130 тисяч гривень.

Також ми писали, що меру міста Суми Олександру Лисенку, який отримав хабар на суму понад 2 мільйони гривень, повідомили про підозру. Також підозру отримав і його спільник — директор Департаменту інфраструктури міста.