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Прокуроры обжалуют отказ в избрании меры пресечения помощнику заместителя Залужного

9 ноября 2023 18:42
обновлено: 18:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Прокуроры обжалуют отказ в избрании меры пресечения помощнику заместителя Залужного
Боеприпасы, имевшиеся в подарке для Частякова. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Прокуроры Специализированной прокуратуры Украины готовят апелляционную жалобу. Она касается определения следственного судьи об отказе в применении меры пресечения старшему помощнику заместителя Главнокомандующего ВСУ.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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"Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона готовят апелляционную жалобу на определение следственного судьи об отказе в применении меры пресечения старшему помощнику заместителя Главнокомандующего ВСУ", — говорится в сообщении.

На днях ему сообщили о подозрении по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

По данным следствия, 6 ноября 2023 года подозреваемый подарил на День рождения помощнику Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Геннадию Частякову шесть универсальных боевых гранат. Одна из них взорвалась при осмотре подарков, из-за чего майор погиб на месте.

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Скриншот сообщения Офиса Генпрокурора

Напомним, что Государственное бюро расследований считает несчастным случаем гибель помощника Главнокомандующего ВСУ Геннадия Частякова. В то же время рассматриваются еще три возможные версии.

Впоследствии Государственное бюро расследований сообщило о подозрении офицеру из Аппарата Главнокомандующего ВСУ, подарившему гранаты Геннадию Частякову, помощнику Валерия Залужного.

Однако 9 ноября Суд не избрал меру пресечения офицеру из аппарата Главнокомандующего ВСУ, который подарил гранаты помощнику Залужного Геннадию Частякову. Судья не удовлетворил ходатайство прокуратуры о домашнем аресте.

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