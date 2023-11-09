Прокуроры обжалуют отказ в избрании меры пресечения помощнику заместителя Залужного

Боеприпасы, имевшиеся в подарке для Частякова. Фото: скриншот с видео

Прокуроры Специализированной прокуратуры Украины готовят апелляционную жалобу. Она касается определения следственного судьи об отказе в применении меры пресечения старшему помощнику заместителя Главнокомандующего ВСУ.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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"Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона готовят апелляционную жалобу на определение следственного судьи об отказе в применении меры пресечения старшему помощнику заместителя Главнокомандующего ВСУ", — говорится в сообщении.

На днях ему сообщили о подозрении по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

По данным следствия, 6 ноября 2023 года подозреваемый подарил на День рождения помощнику Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Геннадию Частякову шесть универсальных боевых гранат. Одна из них взорвалась при осмотре подарков, из-за чего майор погиб на месте.

Скриншот сообщения Офиса Генпрокурора

Напомним, что Государственное бюро расследований считает несчастным случаем гибель помощника Главнокомандующего ВСУ Геннадия Частякова. В то же время рассматриваются еще три возможные версии.