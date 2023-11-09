Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow Прокурори оскаржать відмову в обранні запобіжного заходу помічнику заступника Залужного arrow

Прокурори оскаржать відмову в обранні запобіжного заходу помічнику заступника Залужного

9 листопада 2023 18:42
оновлено: 18:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Прокурори оскаржать відмову в обранні запобіжного заходу помічнику заступника Залужного
Боєприпаси, які були у подарунку для Частякова. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Прокурори Спеціалізованої прокуратури України готують апеляційну скаргу. Вона стосується ухвали слідчого судді про відмову у застосуванні запобіжного заходу старшому помічнику заступника Головнокомандувача ЗСУ.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Читайте також:

Суд відмовив у запобіжному заході старшому помічнику заступника Залужного

"Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону готують апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді про відмову у застосуванні запобіжного заходу старшому помічнику заступника Головнокомандувача ЗСУ", — йдеться у повідомленні.

Днями йому повідомили про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, 6 листопада 2023 року підозрюваний подарував на День народження помічнику Головнокомандувача Збройних Сил України Геннадію Частякову шість універсальних бойових гранат. Одна з них вибухнула під час огляду подарунків, через що майор загинув на місці.

null
Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань наразі вважає нещасним випадком загибель помічника Головнокомандувача ЗСУ Геннадія Частякова. Водночас розглядаються ще три можливі версії.

Згодом Державне бюро розслідувань повідомило про підозру офіцеру з Апарату Головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати Геннадію Частякову, помічнику Валерія Залужного.

Проте 9 листопада Суд не обрав запобіжний захід офіцеру з апарату Головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати помічникові Залужного Геннадію Частякову. Суддя не задовольнив клопотання прокуратури про домашній арешт.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки - 80x80

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі