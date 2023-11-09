Прокурори оскаржать відмову в обранні запобіжного заходу помічнику заступника Залужного

Боєприпаси, які були у подарунку для Частякова. Фото: скриншот з відео

Прокурори Спеціалізованої прокуратури України готують апеляційну скаргу. Вона стосується ухвали слідчого судді про відмову у застосуванні запобіжного заходу старшому помічнику заступника Головнокомандувача ЗСУ.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Читайте також:

Суд відмовив у запобіжному заході старшому помічнику заступника Залужного

"Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону готують апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді про відмову у застосуванні запобіжного заходу старшому помічнику заступника Головнокомандувача ЗСУ", — йдеться у повідомленні.

Днями йому повідомили про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, 6 листопада 2023 року підозрюваний подарував на День народження помічнику Головнокомандувача Збройних Сил України Геннадію Частякову шість універсальних бойових гранат. Одна з них вибухнула під час огляду подарунків, через що майор загинув на місці.

Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань наразі вважає нещасним випадком загибель помічника Головнокомандувача ЗСУ Геннадія Частякова. Водночас розглядаються ще три можливі версії.