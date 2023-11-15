Прокурор САП требует держать под стражей главу Тернопольского облсовета Головка

Председатель Тернопольского облсовета Михаил Головко. Фото: фейсбук-страница чиновника

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры требует изменить меру пресечения для председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко. Его подозревают в просьбе предоставить и получении взятки от бизнесмена-волонтера.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Читайте также:

Нарушение обязанностей со стороны Головка

"Подозреваемый неоднократно нарушал обязанности, возложенные на него следователем судьей после внесения залога. Кроме того, неявка указанного подозреваемого на судебное заседание 25.10.2023 привела к тому, что срок действия процессуальных обязанностей истек, поскольку без присутствия подозреваемого невозможно проводить судебные разбирательства и рассматривать ходатайство", — отмечают в сообщении.

Поэтому прокурор требует применить к подозреваемому более строгую меру пресечения, а именно содержание под стражей и взыскать залог в доход государства, который внес Головко суммой 805 тысяч гривен.

Отмечается, что результаты рассмотрения этого требования сообщат позже.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала САП

Что известно о деле

Напомним, главу Тернопольского облсовета Михаила Головко и двух заместителей руководителя военной администрации области 26 июня задержали во время получения части взятки. Они потребовали эти деньги у владельца одного из местных предприятий.

Однако Михаил Головко не явился в Высший антикоррупционный суд. Там должно было рассматриваться ходатайство о его отстранении от должности.