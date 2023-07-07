Очільник Тернопільської облради, якого хочуть відсторонити, не з'явився до суду
Голова обласної ради Тернопільської області Михайло Головко не з'явився до Вищого антикорупційного суду. Там повинно було розглядатися клопотання щодо його відсторонення від посади.
Про це повідомляє Telegram-канал про справи НАБУ/САП журналіста Олега Новікова.
Головко не з'явився до суду
Журналіст розповів, що вчора, 6 липня, очільник обласної ради Тернопільської області був на засідання Апеляційної палати ВАКС. Розглядалася скарга на його запобіжний захід. Сьогодні, 7 липня, він опинився в комунальній лікарні Тернополя на стаціонарному лікуванні.
"Через неявку засідання щодо відсторонення відклали на 13 липня, а апеляції на запобіжний захід — на 12 липня", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 26 червня працівники Національного антикорупційного бюро України затримали очільника обласної ради Тернопільської області Михайла Головка.
Також ми писали, що у Вищому антикорупційному суді 28 червня обрали запобіжний захід очільнику Тернопільської обласної ради Михайлу Головку й одному з колишніх заступників начальника Тернопільської ОВА Ігорю Дем'янчуку. Їх підозрюють в отриманні хабаря від бізнесмена.
Додамо, очільник Тернопільської облради Михайло Головко, якого підозрюють у хабарництві, спокійно ходить на роботу. Мовляв, суд його не усунув від виконання обов'язків.