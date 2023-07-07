Очільник Тернопільської облради, якого хочуть відсторонити, не з'явився до суду

Голова обласної ради Тернопільської області Михайло Головко. Фото: facebook.com/Holovko.Mykhailo

Голова обласної ради Тернопільської області Михайло Головко не з'явився до Вищого антикорупційного суду. Там повинно було розглядатися клопотання щодо його відсторонення від посади.

Про це повідомляє Telegram-канал про справи НАБУ/САП журналіста Олега Новікова.

Читайте також:

Головко не з'явився до суду

Журналіст розповів, що вчора, 6 липня, очільник обласної ради Тернопільської області був на засідання Апеляційної палати ВАКС. Розглядалася скарга на його запобіжний захід. Сьогодні, 7 липня, він опинився в комунальній лікарні Тернополя на стаціонарному лікуванні.

"Через неявку засідання щодо відсторонення відклали на 13 липня, а апеляції на запобіжний захід — на 12 липня", — йдеться у повідомленні.

Допис Telegram-каналу. Фото: скриншот

Нагадаємо, 26 червня працівники Національного антикорупційного бюро України затримали очільника обласної ради Тернопільської області Михайла Головка.

Також ми писали, що у Вищому антикорупційному суді 28 червня обрали запобіжний захід очільнику Тернопільської обласної ради Михайлу Головку й одному з колишніх заступників начальника Тернопільської ОВА Ігорю Дем'янчуку. Їх підозрюють в отриманні хабаря від бізнесмена.

Додамо, очільник Тернопільської облради Михайло Головко, якого підозрюють у хабарництві, спокійно ходить на роботу. Мовляв, суд його не усунув від виконання обов'язків.