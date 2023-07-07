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Глава Тернопольского облсовета, которого хотят отстранить, не явился в суд

7 июля 2023 17:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Глава Тернопольского облсовета, которого хотят отстранить, не явился в суд
Глава областного совета Тернопольской области Михаил Головко. Фото: facebook.com/Holovko.Mykhailo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава областного совета Тернопольской области Михаил Головко не явился в Высший антикоррупционный суд. Там должно было рассматриваться ходатайство о его отстранении от должности.

Об этом сообщает Telegram-канал о делах НАБУ/САП журналиста Олега Новикова.

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Журналист рассказал, что вчера, 6 июля, глава областного совета Тернопольской области был на заседании Апелляционной палаты ВАКС. Рассматривалась жалоба на его меру пресечения. Сегодня, 7 июля, он оказался в коммунальной больнице Тернополя на стационарном лечении.

"Из-за неявки заседание по отстранению отложили на 13 июля, а апелляции на меру пресечения — на 12 июля", — говорится в сообщении.

Пост
Пост Telegram-канала. Фото: скриншот

Напомним, 26 июня работники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали главу областного совета Тернопольской области Михаила Головко.

Также мы писали, что в Высшем антикоррупционном суде 28 июня избрали меру пресечения главе Тернопольского областного совета Михаилу Головко и одному из бывших заместителей начальника Тернопольской ОВА Игорю Демьянчуку. Их подозревают в получении взятки от бизнесмена.

Добавим, глава Тернопольского облсовета Михаил Головко, подозреваемый во взяточничестве, спокойно ходит на работу. Мол, суд его не отстранил от исполнения обязанностей.

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