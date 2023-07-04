Очільник Тернопільської облради, якого підозрюють у хабарництві, вийшов на роботу
Очільник Тернопільської облради Михайло Головко, якого підозрюють у хабарництві, спокійно ходить на роботу. Мовляв, суд його не усунув від виконання обов'язків.
Про своє повернення до роботи Михайло Головко повідомив під час брифінгу для місцевих журналістів.
Справа Михайла Головка
Михало Головко зібрав кореспондентів у своєму робочому кабінеті. Примітно, що на цей брифінг потрапили не усі охочі журналісти, а лише обрані.
І вже їм очільник облради пояснював, що порушена справа проти нього ніщо інше, як провокація та політична розправа.
"Тернопільська облрада функціонує у звичайному режимі, всі перебувають на своїх робочих місцях. Стосовно подій, які трапилися 26 червня, то я хочу сказати, що це не що інше, як політична розправа і провокація проти мене і політичної сили, яку я представляю", — заявив Михайло Головко.
А на питання про гроші взагалі відповідати відмовився.
"Я не буду коментувати у зв'язку з тим, що йде слідство. Ніякого хабаря не було. Я ніколи не брав хабарів. Я готовий це підтвердити на детекторі брехні", — відповів Головко.
Відомо, що голову Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників керівника військової адміністрації області 26 червня затримали під час отримання частини хабаря. Вони вимагали ці гроші у власника одного із місцевих підприємств.
Згодом, 29 червня голова Тернопільської облради Михайло Головко вийшов із СІЗО під заставу. За підозрюваного внесли заставу 805 200 грн.
Нагадаємо, у Львові затримали полковника служби цивільного захисту Університету безпеки життєдіяльності. Посадовець вимагав від представника суб’єкта господарювання хабар у розмірі 30 тис. грн за забезпечення видачі дозвільної документації з протипожежної безпеки.