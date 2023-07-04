Очільник Тернопільської облради, якого підозрюють у хабарництві, вийшов на роботу

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. Фото: Суспільне Тернопіль

Очільник Тернопільської облради Михайло Головко, якого підозрюють у хабарництві, спокійно ходить на роботу. Мовляв, суд його не усунув від виконання обов'язків.

Про своє повернення до роботи Михайло Головко повідомив під час брифінгу для місцевих журналістів.

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Михало Головко зібрав кореспондентів у своєму робочому кабінеті. Примітно, що на цей брифінг потрапили не усі охочі журналісти, а лише обрані.

І вже їм очільник облради пояснював, що порушена справа проти нього ніщо інше, як провокація та політична розправа.

"Тернопільська облрада функціонує у звичайному режимі, всі перебувають на своїх робочих місцях. Стосовно подій, які трапилися 26 червня, то я хочу сказати, що це не що інше, як політична розправа і провокація проти мене і політичної сили, яку я представляю", — заявив Михайло Головко.

А на питання про гроші взагалі відповідати відмовився.

"Я не буду коментувати у зв'язку з тим, що йде слідство. Ніякого хабаря не було. Я ніколи не брав хабарів. Я готовий це підтвердити на детекторі брехні", — відповів Головко.

Відомо, що голову Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників керівника військової адміністрації області 26 червня затримали під час отримання частини хабаря. Вони вимагали ці гроші у власника одного із місцевих підприємств.

Згодом, 29 червня голова Тернопільської облради Михайло Головко вийшов із СІЗО під заставу. За підозрюваного внесли заставу 805 200 грн.

Нагадаємо, у Львові затримали полковника служби цивільного захисту Університету безпеки життєдіяльності. Посадовець вимагав від представника суб’єкта господарювання хабар у розмірі 30 тис. грн за забезпечення видачі дозвільної документації з протипожежної безпеки.