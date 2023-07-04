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Глава Тернопольского облсовета, подозреваемый во взяточничестве, вышел на работу

4 июля 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Глава Тернопольского облсовета, подозреваемый во взяточничестве, вышел на работу
Председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко. Фото: Суспільне Тернопіль
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Глава Тернопольского облсовета Михаил Головко, которого подозревают во взяточничестве, спокойно ходит на работу. Мол, суд его не отстранил от исполнения обязанностей.

О своем возвращении на работе Михаил Головко сообщил на брифинге для местных журналистов.

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Михало Головко собрал корреспондентов в своем рабочем кабинете. Примечательно, что на этот брифинг попали не все желающие журналисты, а лишь избранные.

И уже им глава облсовета объяснял, что дело против него не что иное, как провокация и политическая расправа.

"Тернопольский облсовет функционирует в обычном режиме, все находятся на своих рабочих местах. Что касается событий, которые произошли 26 июня, то я хочу сказать, что это не что иное, как политическая расправа и провокация против меня и политической силы, которую я представляю", — заявил Михаил Головко.

А на вопрос о деньгах вообще отвечать отказался.

"Я не буду комментировать в связи с тем, что идет следствие. Никакой взятки не было. Я никогда не брал взяток. Я готов это подтвердить на детекторе лжи", — ответил Головко.

Известно, что главу Тернопольского облсовета Михаила Головко и двух заместителей руководителя военной администрации области 26 июня задержали во время получения части взятки. Они требовали эти деньги у владельца одного из местных предприятий.

Впоследствии, 29 июня глава Тернопольского облсовета Михаил Головко вышел из СИЗО под залог. За подозреваемого внесли залог 805 200 грн.

Напомним, во Львове задержан полковник службы гражданской защиты Университета безопасности жизнедеятельности. Чиновник требовал от представителя предприятия взятку в размере 30 тыс. грн за обеспечение выдачи разрешительной документации по противопожарной безопасности.

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