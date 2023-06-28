Голову Тернопільської облради Михайла Головка взяли під варту, — ВАКС
У Вищому антикорупційному суді 28 червня обрали запобіжний захід очільнику Тернопільської обласної ради Михайлу Головку й одному з колишніх заступників начальника Тернопільської ОВА Ігорю Дем'янчуку. Їх підозрюють в отриманні хабара від бізнесмена.
Про це пише пресслужба ВАКС.
Яке покарання загрожує посадовцям
Чиновники мають можливість заплатити заставу або ж залишатися під арештом. Михайлу Головку у суді призначили два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. гривень.
Заступнику голови Тернопільської ОВА Ігорю Дем'янчуку призначили теж два місяці тримання під вартою, а саме до 26 серпня 2023 року. Розмір його застави складає 805 200 гривень.
Своєю чергою адвокат Михайла Головка поскаржився у суді на розмір застави для свого клієнта.
"3,6,9 та 12 років, у мого підзахисного четверо дітей, дружина не працює, і НАБУ та прокурор вимагає під варту і таку значну заставу, я б розумів, якщо б просили заставу тільки, але при такому складі сім'ї і вимагати тримання під вартою і таку заставу, це виходить за рамки, — зазначив адвокат Михайла Головка. — Я пропоную заставу у розмірі один мільйон гривень. Прошу не задовольняти клопотання сторони обвинувачення".
В разі внесення застави підозрюваний повинен:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;
- не відлучатися із Тернополя та Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України;
- носити електронний засіб контролю.
За інформацією видання "Тернопіль 1", із зали суду Михайла Головка повезли одразу в СІЗО.
Що відомо про справу
Голову Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників керівника військової адміністрації області 26 червня затримали під час отримання частини хабаря. Вони вимагали ці гроші у власника одного із місцевих підприємств.
Нагадаємо, у Львові правоохоронці затримали полковника служби цивільного захисту Університету безпеки життєдіяльності. Посадовець вимагав від представника суб’єкта господарювання хабар у розмірі 30 тис. грн за забезпечення видачі дозвільної документації з протипожежної безпеки.