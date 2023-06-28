Голову Тернопільської облради Михайла Головка взяли під варту, — ВАКС

Михайло Головко покидає засідання суду. Фото: скриншот з відео "Тернопіль 1"

У Вищому антикорупційному суді 28 червня обрали запобіжний захід очільнику Тернопільської обласної ради Михайлу Головку й одному з колишніх заступників начальника Тернопільської ОВА Ігорю Дем'янчуку. Їх підозрюють в отриманні хабара від бізнесмена.

Про це пише пресслужба ВАКС.

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Чиновники мають можливість заплатити заставу або ж залишатися під арештом. Михайлу Головку у суді призначили два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. гривень.

Заступнику голови Тернопільської ОВА Ігорю Дем'янчуку призначили теж два місяці тримання під вартою, а саме до 26 серпня 2023 року. Розмір його застави складає 805 200 гривень.

Своєю чергою адвокат Михайла Головка поскаржився у суді на розмір застави для свого клієнта.

"3,6,9 та 12 років, у мого підзахисного четверо дітей, дружина не працює, і НАБУ та прокурор вимагає під варту і таку значну заставу, я б розумів, якщо б просили заставу тільки, але при такому складі сім'ї і вимагати тримання під вартою і таку заставу, це виходить за рамки, — зазначив адвокат Михайла Головка. — Я пропоную заставу у розмірі один мільйон гривень. Прошу не задовольняти клопотання сторони обвинувачення".

В разі внесення застави підозрюваний повинен:

прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

не відлучатися із Тернополя та Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України;

носити електронний засіб контролю.

За інформацією видання "Тернопіль 1", із зали суду Михайла Головка повезли одразу в СІЗО.

Що відомо про справу

Голову Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників керівника військової адміністрації області 26 червня затримали під час отримання частини хабаря. Вони вимагали ці гроші у власника одного із місцевих підприємств.

Нагадаємо, у Львові правоохоронці затримали полковника служби цивільного захисту Університету безпеки життєдіяльності. Посадовець вимагав від представника суб’єкта господарювання хабар у розмірі 30 тис. грн за забезпечення видачі дозвільної документації з протипожежної безпеки.