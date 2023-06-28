Главу Тернопольского облсовета Михаила Головко взяли под стражу, — ВАКС
В Высшем антикоррупционном суде 28 июня избрали меру пресечения главе Тернопольского областного совета Михаилу Головко и одному из бывших заместителей начальника Тернопольской ОВА Игорю Демьянчуку. Их подозревают в получении взятки от бизнесмена.
Об этом пишет пресс-служба ВАКС.
Какое наказание грозит должностным лицам
Чиновники имеют возможность заплатить залог или оставаться под арестом. Михаилу Головко в суде назначили два месяца ареста или залог в размере 805 тыс. гривен.
Заместителю главы Тернопольской ОВА Игорю Демьянчуку назначили тоже два месяца содержания под стражей, а именно до 26 августа 2023 года. Размер его залога составляет 805 200 гривен.
В свою очередь адвокат Михаила Головко пожаловался в суде на размер залога для своего клиента.
"3,6,9 и 12 лет, у моего подзащитного четверо детей, жена не работает, и НАБУ, и прокурор требует под стражу и такой значительный залог, я бы понимал, если бы просили залог только, но при таком составе семьи и требовать содержания под стражей и такой залог, это выходит за рамки, — отметил адвокат Михаила Головко. — Я предлагаю залог в размере один миллион гривен. Прошу не удовлетворять ходатайство стороны обвинения".
В случае внесения залога подозреваемый должен:
- прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору и суду;
- не отлучаться из Тернополя и Тернопольской области без разрешения следователя, прокурора или суда;
- сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
- воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины;
- носить электронное средство контроля.
По информации издания "Тернополь 1", из зала суда Михаила Головко увезли сразу в СИЗО.
Что известно о деле
Председателя Тернопольского облсовета Михаила Головко и двух заместителей руководителя военной администрации области 26 июня задержали во время получения части взятки. Они потребовали эти деньги у владельца одного из местных предприятий.
Напомним, во Львове стражи порядка задержали полковника службы гражданской защиты Университета безопасности жизнедеятельности. Чиновник требовал от представителя предприятия взятку в размере 30 тыс. грн за обеспечение выдачи разрешительной документации по противопожарной безопасности.