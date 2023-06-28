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Главу Тернопольского облсовета Михаила Головко взяли под стражу, — ВАКС

28 июня 2023 21:14
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Главу Тернопольского облсовета Михаила Головко взяли под стражу, — ВАКС
Михаил Головко покидает заседание суда. Фото: скриншот с видео "Тернополь 1"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Высшем антикоррупционном суде 28 июня избрали меру пресечения главе Тернопольского областного совета Михаилу Головко и одному из бывших заместителей начальника Тернопольской ОВА Игорю Демьянчуку. Их подозревают в получении взятки от бизнесмена.

Об этом пишет пресс-служба ВАКС.

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Чиновники имеют возможность заплатить залог или оставаться под арестом. Михаилу Головко в суде назначили два месяца ареста или залог в размере 805 тыс. гривен.

Заместителю главы Тернопольской ОВА Игорю Демьянчуку назначили тоже два месяца содержания под стражей, а именно до 26 августа 2023 года. Размер его залога составляет 805 200 гривен.

В свою очередь адвокат Михаила Головко пожаловался в суде на размер залога для своего клиента.

"3,6,9 и 12 лет, у моего подзащитного четверо детей, жена не работает, и НАБУ, и прокурор требует под стражу и такой значительный залог, я бы понимал, если бы просили залог только, но при таком составе семьи и требовать содержания под стражей и такой залог, это выходит за рамки, — отметил адвокат Михаила Головко. — Я предлагаю залог в размере один миллион гривен. Прошу не удовлетворять ходатайство стороны обвинения".

В случае внесения залога подозреваемый должен:

  • прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору и суду;
  • не отлучаться из Тернополя и Тернопольской области без разрешения следователя, прокурора или суда;
  • сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
  • воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда;
  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины;
  • носить электронное средство контроля.

По информации издания "Тернополь 1", из зала суда Михаила Головко увезли сразу в СИЗО.

Что известно о деле

Председателя Тернопольского облсовета Михаила Головко и двух заместителей руководителя военной администрации области 26 июня задержали во время получения части взятки. Они потребовали эти деньги у владельца одного из местных предприятий.

Напомним, во Львове стражи порядка задержали полковника службы гражданской защиты Университета безопасности жизнедеятельности. Чиновник требовал от представителя предприятия взятку в размере 30 тыс. грн за обеспечение выдачи разрешительной документации по противопожарной безопасности.

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