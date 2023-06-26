НАБУ і САП повідомили, за що затримали голову Тернопільської облради

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. Фото: Суспільне

Голову Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників керівника військової адміністрації області затримали під час отримання частини хабаря. Вони вимагали ці гроші у власника одного із місцевих підприємств.

Про це повідомили пресслужби НАБУ та САП.

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За інформацією правоохоронців, голова Тернопільської обласної ради та два заступники Тернопільської військово-цивільної адміністрації вимагали хабар у власника одного із місцевих підприємств.

Йшлося про підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів, які мало виконати комунальне підприємство Тернопільської облради.

Загальна сума хабаря становить 1,8 млн грн.

"Також за ці кошти вони (чиновники. — Ред.) обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед цим ТОВ, за роботи, які вже виконані та прийняті в 2022 році", — наголосили у НАБУ.













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Затримання

Голову облради та заступників голови ВЦА спіймали, як то кажуть, “на гарячому” — під час отримання третього траншу хабаря, розміром 600 тисяч гривень.

У НАБУ зазначили, що кримінальну справу розпочали за заявою підприємця, з якого ці посадовці вимагали хабар.

Зараз вирішується питання про оголошення усім трьом чиновниками підозри, попередньо, за ч.4 ст.368 КК України.

Нагадаємо, раніше стало відомо про обшуки у приміщеннях Тернопільської обласної ради.

Згодом повідомили про затримання голови облради Михайла Головка.