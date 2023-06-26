НАБУ и САП сообщили, за что задержали главу Тернопольского облсовета

Председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко. Фото: Суспільне

Председателя Тернопольского облсовета Михаила Головко и двух заместителей руководителя военной администрации области задержали во время получения части взятки. Они потребовали эти деньги у владельца одного из местных предприятий.

Об этом сообщили прессслужбы НАБУ и САП.

Читайте также:

Что выяснило следствие

По информации правоохранителей, председатель Тернопольского областного совета и два заместителя Тернопольской военно-гражданской администрации требовали взятку у владельца одного из местных предприятий.

Речь шла о подписании актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов, которые должно было выполнить коммунальное предприятие Тернопольского облсовета.

Общая сумма взятки составляет 1,8 млн. грн.

"Также за эти средства они (чиновники. — Ред.) обещали погасить долг Тернопольской ОВА перед этим ООО, за работы, которые уже выполнены и приняты в 2022 году", — отметили в НАБУ.













1/7 _ 7

Задержание

Председателя облсовета и заместителей председателя ВГА поймали, как говорится, "на горячем" — во время получения третьего транша взятки, размером 600 тысяч гривен.

В НАБУ отметили, что уголовное дело возбуждено по заявлению предпринимателя, с которого эти чиновники требовали взятку.

Сейчас решается вопрос об объявлении всем трем чиновникам подозрения, предварительно по ч.4 ст.368 УК Украины.

Напомним, ранее стало известно об обысках в помещениях Тернопольского областного совета.

Впоследствии сообщили о задержании председателя облсовета Михаила Головко.