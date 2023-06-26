Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow НАБУ и САП сообщили, за что задержали главу Тернопольского облсовета arrow

НАБУ и САП сообщили, за что задержали главу Тернопольского облсовета

26 июня 2023 11:39
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
НАБУ и САП сообщили, за что задержали главу Тернопольского облсовета
Председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко. Фото: Суспільне
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Председателя Тернопольского облсовета Михаила Головко и двух заместителей руководителя военной администрации области задержали во время получения части взятки. Они потребовали эти деньги у владельца одного из местных предприятий.

Об этом сообщили прессслужбы НАБУ и САП.

Читайте также:

Что выяснило следствие

По информации правоохранителей, председатель Тернопольского областного совета и два заместителя Тернопольской военно-гражданской администрации требовали взятку у владельца одного из местных предприятий.

Речь шла о подписании актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов, которые должно было выполнить коммунальное предприятие Тернопольского облсовета.

Общая сумма взятки составляет 1,8 млн. грн.

"Также за эти средства они (чиновники. — Ред.) обещали погасить долг Тернопольской ОВА перед этим ООО, за работы, которые уже выполнены и приняты в 2022 году", — отметили в НАБУ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
1/7 _ 7

Задержание

Председателя облсовета и заместителей председателя ВГА поймали, как говорится, "на горячем" — во время получения третьего транша взятки, размером 600 тысяч гривен.

В НАБУ отметили, что уголовное дело возбуждено по заявлению предпринимателя, с которого эти чиновники требовали взятку.

Сейчас решается вопрос об объявлении всем трем чиновникам подозрения, предварительно по ч.4 ст.368 УК Украины.

Напомним, ранее стало известно об обысках в помещениях Тернопольского областного совета.

Впоследствии сообщили о задержании председателя облсовета Михаила Головко.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

None

Ядерный взрыв: пошаговая инструкция, что делать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас