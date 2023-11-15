Прокурор САП вимагає тримати під вартою голову Тернопільської облради Головка

Голова Тернопільської облради Михайло Головко. Фото: фейсбук-сторінка посадовця

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вимагає змінити запобіжний захід для голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка. Його підозрюють у проханні надати та одержанні хабаря від бізнесмена-волонтера.

Про це повідомляє пресслужба САП.

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Порушення обов'язків зі сторони Головка

"Підозрюваний неодноразово порушував обов’язки, покладені на нього слідчим суддею після внесення застави. Крім того, неявка указаного підозрюваного у судове засідання 25.10.2023 призвела до того, що строк дії процесуальних обов'язків сплив, оскільки без присутності підозрюваного неможливо проводити судовий розгляд та розглядати клопотання", — зауважують у повідомленні.

Через це прокурор вимагає застосувати до підозрюваного більш суворіший запобіжний захід, а саме тримання під вартою та стягнути заставу у дохід держави, яку вніс Головко сумою 805 тисяч гривень.

Зазначається, що результати розгляду цієї вимоги повідомлять згодом.

Скриншот допису з телеграм-каналу САП

Що відомо про справу Головка

Нагадаємо, голову Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників керівника військової адміністрації області 26 червня затримали під час отримання частини хабаря. Вони вимагали ці гроші у власника одного із місцевих підприємств.

Проте Михайло Головко не з'явився до Вищого антикорупційного суду. Там повинно було розглядатися клопотання щодо його відсторонення від посади.