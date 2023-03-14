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Поставлял некачественные консервы в прифронтовые города: главе предприятия сообщено о подозрении

14 марта 2023 13:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Технические характеристики консервы не отвечали требованиям ДСТУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

При процессуальном руководстве Кировоградской областной прокуратуры сообщено о подозрении руководителю предприятия. Его подозревают в присвоении средств в особо крупных размерах.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Подробности

По данным следствия, руководитель в мае прошлого года в рамках государственной закупки продовольственных товаров длительного хранения поставил товар ненадлежащего качества на 13,7 млн грн.

"Речь идет о поставке 26 тысяч банок консервы говяжьей, которая использовалась при формировании гуманитарных пакетов, предназначенных для регионов, где продолжаются боевые действия", — говорится в сообщении.

Технические характеристики консервы не отвечали требованиям ДСТУ и другим.

Напомним, в Днепропетровской области поймали на вымогательстве взятки и незаконных действиях двух чиновников городского совета. Они пообещали содействовать получению разрешения на земельный участок для двух торговых объектов.

Также мы писали, что командира кадрового подразделения одного из батальонов ТРО задержали на взятке. Злоумышленник обещал 14 военнослужащим перевести их с линии фронта в тыл.

Добавим, на таможенном посту "Яворов" во Львовской области работница таможни подделала документы по одному из грузовиков. И ввезла товаров на 5 млн грн, но эту фуру оформили как пустую.

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