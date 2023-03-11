​​​​​​​На Дніпропетровщині спіймали на хабарі двох чиновників міськради

За допомогу в отриманні дозволу на земельну ділянки керуючий справами міськради вимагав 5 тисяч доларів

У Дніпропетровській області спіймали на вимаганні хабара і незаконних діях двох чиновників міської ради. Вони пообіцяли сприяти отриманню дозволу на земельну ділянку для двох об’єктів торгівлі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Хабарники на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області правоохоронці спіймали на незаконних діях двох чиновників однієї із міських рад регіону.

Так, за даними слідства, попалися на хабарі керуючий справами міськради та очільниця відділу архітектури.

Деталі справи

Керуючий справами міської ради обіцяв "не створювати штучних перешкод та вплинути на позитивне вирішення питання щодо одержання дозволу на земельну ділянку для розміщення двох об’єктів торгівлі".

За це він вимагав 5 тисяч доларів США.

Очільниця архітектурного відділу за 12 тисяч гривень взялася оформлювати пакет документів, у яких визначалося місце встановлення цих об’єктів.

Обом зловмисникам повідомили про підозру за фактом вимагання, одержання неправомірної вигоди та зловживання впливом (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Нагадаємо, кілька днів тому Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі вироки для колишнього голови однієї з райдержадміністрацій Одеської області та головного спеціаліста цієї адміністрації. Їх за хабар засудили до 8 років позбавлення волі.

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура