В Днепропетровской области поймали на взятке двух чиновников горсовета
В Днепропетровской области поймали на вымогательстве взятки и незаконных действиях двух чиновников городского совета. Они пообещали содействовать получению разрешения на земельный участок для двух торговых объектов.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
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Взяточники в Днепропетровской области
В Днепропетровской области правоохранители поймали на незаконных действиях двух чиновников одного из городских советов региона.
Так, по данным следствия, попались на взятке управляющий делами горсовета и руководитель отдела архитектуры.
Детали дела
Управляющий делами городского совета обещал "не создавать искусственных препятствий и повлиять на положительное решение вопроса о получении разрешения на земельный участок для размещения двух объектов торговли".
За это он потребовал 5 тысяч долларов США.
Руководитель архитектурного отдела за 12 тысяч гривен принялась оформлять пакет документов, в которых определялось место установки этих объектов.
Обоим злоумышленникам сообщили о подозрении по факту вымогательства, получения неправомерной выгоды и злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
Напомним, несколько дней назад Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе приговоры бывшему председателю одной из райгосадминистраций Одесской области и главному специалисту этой администрации. Их за взятку приговорили к 8 годам лишения свободы.
Фото: Днепропетровская областная прокуратура