В Днепропетровской области поймали на взятке двух чиновников горсовета

За помощь в получении разрешения на земельные участки управляющий делами горсовета требовал 5 тысяч долларов

В Днепропетровской области поймали на вымогательстве взятки и незаконных действиях двух чиновников городского совета. Они пообещали содействовать получению разрешения на земельный участок для двух торговых объектов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Взяточники в Днепропетровской области

В Днепропетровской области правоохранители поймали на незаконных действиях двух чиновников одного из городских советов региона.

Так, по данным следствия, попались на взятке управляющий делами горсовета и руководитель отдела архитектуры.

Детали дела

Управляющий делами городского совета обещал "не создавать искусственных препятствий и повлиять на положительное решение вопроса о получении разрешения на земельный участок для размещения двух объектов торговли".

За это он потребовал 5 тысяч долларов США.

Руководитель архитектурного отдела за 12 тысяч гривен принялась оформлять пакет документов, в которых определялось место установки этих объектов.

Обоим злоумышленникам сообщили о подозрении по факту вымогательства, получения неправомерной выгоды и злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Напомним, несколько дней назад Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе приговоры бывшему председателю одной из райгосадминистраций Одесской области и главному специалисту этой администрации. Их за взятку приговорили к 8 годам лишения свободы.

Фото: Днепропетровская областная прокуратура