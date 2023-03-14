Постачав неякісні консерви у прифронтові міста: керівнику підприємства повідомлено про підозру

Технічні характеристики консерви не відповідали вимогам ДСТУ

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури повідомлено про підозру керівнику підприємства. Його підозрюють у привласненні коштів в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, керівник у травні минулого року в рамках державної закупівлі продовольчих товарів тривалого зберігання поставив товар неналежної якості на 13,7 млн грн.

"Мова йде про поставку 26 тисяч банок консерви яловичої, яка використовувалась при формуванні гуманітарних пакунків, призначених для регіонів, де тривають бойові дії", — йдеться у повідомленні.

Технічні характеристики консерви не відповідали вимогам ДСТУ та іншим.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області спіймали на вимаганні хабаря і незаконних діях двох чиновників міської ради. Вони пообіцяли сприяти отриманню дозволу на земельну ділянку для двох об’єктів торгівлі.

Також ми писали, що командира кадрового підрозділу одного із батальйонів ТрО затримали на хабарі. Зловмисник обіцяв 14 військовослужбовцям перевести їх з лінії фронту в тил.

Додамо, на митному посту "Яворів" у Львівській області працівниця митниці підробила документи щодо однієї із вантажівок. Та ввезла товарів на 5 млн грн, але цю фуру оформили як порожню.