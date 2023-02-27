На Львівщині інспекторку митниці спіймали на махінаціях із вантажем: бюджет недоотримав 1,2 млн
На митному посту "Яворів" у Львівській області працівниця митниці підробила документи щодо однієї із вантажівок. Та ввезла товарів на 5 млн грн, але цю фуру оформили як порожню.
Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.
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Махінації митної інспекторки
На митному посту "Яворів", що у Львівській області, була викрита махінація однієї із інспекторок.
Працівниця митниці оформила вантажівку з товаром як порожню, що дозволило власникам вантажу не сплачувати обов’язкові митні платежі.
"Підозрювана внесла недостовірні відомості про відсутність вантажу в автоматизовану систему митного оформлення "Інспектор". При цьому долучила фото іншого порожнього транспортного засобу", — пояснили у Генпрокуратурі.
Збитки бюджету
Загальна вартість товарів, які намагалися ввезти до України таким незаконим чином, становить майже 5 млн грн.
Таким чином, держава недоотримала митних платежів на суму 1,2 млн грн.
Працівниці митниці інкримінували зловживання службовим становищем та службового підроблення (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України).
Нагадаємо, на початку лютого на Чернівецькій митниці було ліквідовано злочинні механізми одержання грошей від бізнесменів.
Фото: Генпрокуратура