​​​​​​​На Львівщині інспекторку митниці спіймали на махінаціях із вантажем: бюджет недоотримав 1,2 млн

Зловмисниця оформила фуру з товаром як порожню

На митному посту "Яворів" у Львівській області працівниця митниці підробила документи щодо однієї із вантажівок. Та ввезла товарів на 5 млн грн, але цю фуру оформили як порожню.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Махінації митної інспекторки

На митному посту "Яворів", що у Львівській області, була викрита махінація однієї із інспекторок.

Працівниця митниці оформила вантажівку з товаром як порожню, що дозволило власникам вантажу не сплачувати обов’язкові митні платежі.

"Підозрювана внесла недостовірні відомості про відсутність вантажу в автоматизовану систему митного оформлення "Інспектор". При цьому долучила фото іншого порожнього транспортного засобу", — пояснили у Генпрокуратурі.

Збитки бюджету

Загальна вартість товарів, які намагалися ввезти до України таким незаконим чином, становить майже 5 млн грн.

Таким чином, держава недоотримала митних платежів на суму 1,2 млн грн.

Працівниці митниці інкримінували зловживання службовим становищем та службового підроблення (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України).

Нагадаємо, на початку лютого на Чернівецькій митниці було ліквідовано злочинні механізми одержання грошей від бізнесменів.

Фото: Генпрокуратура