​​​На Львовщине инспекторку таможни поймали на махинациях с грузом: бюджет недополучил 1,2 млн

Злоумышленница оформила фуру с товаром как пустую

На таможенном посту "Яворов" во Львовской области работница таможни подделала документы по одному из грузовиков. И ввезла товаров на 5 млн грн, но эту фуру оформили как пустую.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Махинации таможенной инспекторки

На таможенном посту "Яворов" во Львовской области была разоблачена махинация одной из инспекторок.

Работница таможни оформила грузовик с товаром как пустой, что позволило владельцам груза не платить обязательные таможенные платежи.

"Подозреваемая внесла недостоверные сведения об отсутствии груза в автоматизированную систему таможенного оформления "Инспектор". При этом добавила фото другого пустого транспортного средства", — объяснили в Генпрокуратуре.

Убытки бюджета

Общая стоимость товаров, пытавшихся ввезти в Украину таким незаконным образом, составляет почти 5 млн грн.

Таким образом, государство недополучило таможенные платежи на сумму 1,2 млн грн.

Работницы таможни инкриминировали злоупотребление служебным положением и служебный подлог (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

Напомним, в начале февраля на Черновицкой таможне были ликвидированы преступные механизмы получения денег от бизнесменов.

Фото: Генпрокуратура