На Львовщине инспекторку таможни поймали на махинациях с грузом: бюджет недополучил 1,2 млн
На таможенном посту "Яворов" во Львовской области работница таможни подделала документы по одному из грузовиков. И ввезла товаров на 5 млн грн, но эту фуру оформили как пустую.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
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Махинации таможенной инспекторки
На таможенном посту "Яворов" во Львовской области была разоблачена махинация одной из инспекторок.
Работница таможни оформила грузовик с товаром как пустой, что позволило владельцам груза не платить обязательные таможенные платежи.
"Подозреваемая внесла недостоверные сведения об отсутствии груза в автоматизированную систему таможенного оформления "Инспектор". При этом добавила фото другого пустого транспортного средства", — объяснили в Генпрокуратуре.
Убытки бюджета
Общая стоимость товаров, пытавшихся ввезти в Украину таким незаконным образом, составляет почти 5 млн грн.
Таким образом, государство недополучило таможенные платежи на сумму 1,2 млн грн.
Работницы таможни инкриминировали злоупотребление служебным положением и служебный подлог (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины).
Напомним, в начале февраля на Черновицкой таможне были ликвидированы преступные механизмы получения денег от бизнесменов.
Фото: Генпрокуратура