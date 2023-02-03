Затримання на Чернівецькій митниці: подробиці від СБУ та фото

СБУ затримала посадовців митниці

Служба безпеки продовжує викривати масштабні корупційні схеми в контролюючих органах України. У ході слідчо-оперативних дій на Чернівецькій митниці ліквідовано злочинні механізми одержання грошей від бізнесменів.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Подробиці

Як зазначається у повідомленні, у Чернівецькій області на корупційних оборудках викрито керівника одного з місцевих митних постів.

"За різні суми хабарів він "гарантував" підприємцям не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення комерційних вантажів. До протиправної діяльності залучив двох знайомих як посередників для отримання неправомірної вигоди. Серед них – колишній працівник митниці, який раніше вже притягувався до відповідальності за корупцію", — розповіли у спецслужбі.

Затримання на хабарі

Співробітники СБУ задокументували факт передачі зловмисникам першої частини хабаря у розмірі 3 тис. доларів за безперешкодне оформлення трьох митних декларацій.

Також повідомляється, що правоохоронці затримали посередника у Києві на одержанні 12 тис. доларів – другої частини неправомірної вигоди. За ці гроші посадовець обіцяв без "зайвих" питань оформити підприємцю оптову партію товарів широкого вжитку.

Двом фігурантам – організатору схеми та його поплічнику – повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Нагадаємо, раніше на Одеській митниці за підсумками "ревізії" прихованих від розмитнення товарів на території термінала було виявлено 247 контейнерів.