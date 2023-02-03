Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow СБУ спіймала на хабарі посадовців митниці у Чернівецькій області arrow

СБУ спіймала на хабарі посадовців митниці у Чернівецькій області

3 лютого 2023 15:51
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Затримання на Чернівецькій митниці: подробиці від СБУ та фото
СБУ затримала посадовців митниці
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Служба безпеки продовжує викривати масштабні корупційні схеми в контролюючих органах України. У ході слідчо-оперативних дій на Чернівецькій митниці ліквідовано злочинні механізми одержання грошей від бізнесменів.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ

Читайте також:

Подробиці

Як зазначається у повідомленні, у Чернівецькій області на корупційних оборудках викрито керівника одного з місцевих митних постів.

"За різні суми хабарів він "гарантував" підприємцям не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення комерційних вантажів. До протиправної діяльності залучив двох знайомих як посередників для отримання неправомірної вигоди. Серед них – колишній працівник митниці, який раніше вже притягувався до відповідальності за корупцію", — розповіли у спецслужбі. 

Затримання на хабарі

Співробітники СБУ задокументували факт передачі зловмисникам першої частини хабаря у розмірі 3 тис. доларів за безперешкодне оформлення трьох митних декларацій.

Також повідомляється, що правоохоронці затримали посередника у Києві на одержанні 12 тис. доларів – другої частини неправомірної вигоди. За ці гроші посадовець обіцяв без "зайвих" питань оформити підприємцю оптову партію товарів широкого вжитку.

Двом фігурантам – організатору схеми та його поплічнику – повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Нагадаємо, раніше на Одеській митниці за підсумками "ревізії" прихованих від розмитнення товарів на території термінала було виявлено 247 контейнерів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 4 лютого: Близнюкам — усамітнення та відпочинок, Дівам — встати на шлях змін

16:58 ​​​​​​​У день саміту в Україні вдруге оголошують масштабну повітряну тривогу: яка причина

16:58 Посадовців Міноборони викрили на розкраданні мільйонів для будівництва казарм

16:58 "Фортеця Бахмут": гурт "Антитіла" присвятив нову пісню стійкості та подвигу українського народу

Ексклюзив

16:55 Убогий піар: Фаріон розкритикувала рішення Могилянки про заборону російської

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:47 ​​​​​​​Під Мелітополем знищили велику базу окупантів: поранених вивозили вантажівками

16:45 Експерти прогнозують тривалий застій російської економіки через міжнародні санкції

16:40 Курйозна помилка: стало відомо, чому "Барселона" не посилила склад у січні

16:37 "Ми не втратимо жодного дня на шляху до Євросоюзу": Зеленський прокоментував саміт Україна-ЄС

16:33 РФ запустила фейк про залучення українських дітей до порнографічних відео

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 4 лютого: Близнюкам — усамітнення та відпочинок, Дівам — встати на шлях змін

Новина з відео

15:26 Гроші в дивані та нажива на ЗСУ: найгучніші корупційні скандали, які шокували Україну цього тижня

Новина з відео

12:55 Ворог не пройде: на півночі посилено охороняють об’єкти критичної інфраструктури від диверсантів

Новина з відео

11:20 Одеса технічно готова до переходу на графіки відключень світла

Новина з відео

09:49 В окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль: росЗМІ повідомляють про смерть колаборанта

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

06:57 ​​​​​​​У Німеччині поїзд наїхав на дітей: є загиблі

Новина з відео

23:20 Диктатор путін погрожує Заходу "не лише бронетехнікою"

Новина з відео

22:18 Зеленський провів засідання Ставки у подвійному форматі: подробиці

Новина з відео

20:38 У Гаазі працюватиме Міжнародний центр розслідування злочинів рф проти України

Новина з відео

19:30 Вибухи під Мелітополем та в Маріуполі: стали відомі подробиці

Новина з відео

15:26 Гроші в дивані та нажива на ЗСУ: найгучніші корупційні скандали, які шокували Україну цього тижня

08:00 Що чекати від гривні в 2023 році

Ексклюзив

17:30 "Найближчі місяці будуть важкими. Слід приготуватися до великих втрат", — Кузан

Ексклюзив

17:09 Астрологиня назвала дати, коли чекати ракетних обстрілів у лютому

16:31 Нічого святого: як пропагандисти кремля від безсилля згадують бога, а діють як сатана

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

14:31 "Весна буде за шість тижнів", — бабак Тимко зробив традиційний прогноз

08:14 Точка неповернення наближається: як міжнародні санкції руйнують економіку росії

Ексклюзив

20:45 Від преміум-хати в Києві до камери в СІЗО: на скільки років можуть сісти скандальні секс-блогери

Ексклюзив

20:30 "Ми можемо втратити певні території, але ненадовго": астрологиня дала прогноз бойових дій у лютому

Ексклюзив

19:07 Втрати росіян у січні вдвічі побили рекорд смертей в Афганістані за 10 років: аналіз шокуючих цифр

Актуальне по темі

None 3 Лютий 16:58

Гороскоп на 4 лютого: Близнюкам — усамітнення та відпочинок, Дівам — встати на шлях змін

None 3 Лютий 16:58

Посадовців Міноборони викрили на розкраданні мільйонів для будівництва казарм

None 3 Лютий 16:57

"Фортеця Бахмут": гурт "Антитіла" присвятив нову пісню стійкості та подвигу українського народу

None 3 Лютий 16:55

Убогий піар: Фаріон розкритикувала рішення Могилянки про заборону російської

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB