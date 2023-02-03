Задержание на Черновицкой таможне: подробности от СБУ и фото

СБУ задержала чиновников таможни

Служба безопасности продолжает разоблачать масштабные коррупционные схемы в контролирующих органах Украины. В ходе следственно-оперативных действий на Черновицкой таможне ликвидированы преступные механизмы получения денег от бизнесменов.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

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Как отмечается в сообщении, в Черновицкой области на коррупционных сделках разоблачен руководитель одного из местных таможенных постов.

"За разные суммы взяток он "гарантировал" предпринимателям не создавать искусственные препятствия во время таможенного оформления коммерческих грузов. К противоправной деятельности привлек двух знакомых в качестве посредников для получения неправомерной выгоды. Среди них – бывший работник таможни, ранее уже привлекавшийся к ответственности за коррупцию", – рассказали в спецслужбе.

Задержание на взятке

Сотрудники СБУ задокументировали факт передачи злоумышленникам первой части взятки в размере 3 тыс. долларов за беспрепятственное оформление трех таможенных деклараций.

Также сообщается, что стражи порядка задержали посредника в Киеве на получении 12 тыс. долларов – второй части неправомерной выгоды. За эти деньги чиновник обещал без "лишних" вопросов оформить предпринимателю оптовую партию товаров широкого потребления.

Двум фигурантам – организатору схемы и его приспешнику – сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Напомним, ранее на Одесской таможне по итогам "ревизии" скрытых от растаможки товаров на территории терминала было обнаружено 247 контейнеров.