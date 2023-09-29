Передавала позиции ВСУ под Бахмутом: СБУ задержала агентку РФ

СБУ задержали агентку РФ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала российскую агентку, которая сдавала спецслужбам РФ позиции ВСУ под Бахмутом. Ей грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает СБУ.

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Что известно об агентке

По данным следствия, агенткой оккупантов оказалась жительница Торецкая. Ее дистанционно завербовала российская спецслужба в начале этого года.

К нелегальному сотрудничеству РФ привлекла также ее подругу — представительницу оккупационного "управления фсб в днр".

"По ее указаниям, женщина самостоятельно обходила территорию города и его окрестности и скрыто фиксировала военные объекты ВСУ. О полученной информации писала "связной" в мессенджер, а после отправки сообщений — сразу удаляла их с телефона", — говорится в сообщении.

Задержание злоумышленницы

Установлено, что злоумышленница передала россиянам восемь локаций украинских военных, двигавшихся в направлении передовой. Впрочем, СБУ удалось задержать агентку еще на начальном этапе преступной деятельности.

Следовательно, задержанной сообщили о подозрении, она находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Николаеве объявили о подозрении работницы учебного заведения, которая писала и размещала статьи антиукраинской направленности в запрещенной соцсети. Сейчас он находится под стражей.

Добавим, в Сумской области задержан агент ФСБ, который шпионил за Силами обороны.