Передавала позиции ВСУ под Бахмутом: СБУ задержала агентку РФ
Служба безопасности Украины задержала российскую агентку, которая сдавала спецслужбам РФ позиции ВСУ под Бахмутом. Ей грозит пожизненное заключение.
Об этом сообщает СБУ.
Что известно об агентке
По данным следствия, агенткой оккупантов оказалась жительница Торецкая. Ее дистанционно завербовала российская спецслужба в начале этого года.
К нелегальному сотрудничеству РФ привлекла также ее подругу — представительницу оккупационного "управления фсб в днр".
"По ее указаниям, женщина самостоятельно обходила территорию города и его окрестности и скрыто фиксировала военные объекты ВСУ. О полученной информации писала "связной" в мессенджер, а после отправки сообщений — сразу удаляла их с телефона", — говорится в сообщении.
Задержание злоумышленницы
Установлено, что злоумышленница передала россиянам восемь локаций украинских военных, двигавшихся в направлении передовой. Впрочем, СБУ удалось задержать агентку еще на начальном этапе преступной деятельности.
Следовательно, задержанной сообщили о подозрении, она находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.
Напомним, в Николаеве объявили о подозрении работницы учебного заведения, которая писала и размещала статьи антиукраинской направленности в запрещенной соцсети. Сейчас он находится под стражей.
Добавим, в Сумской области задержан агент ФСБ, который шпионил за Силами обороны.