Катував полонених та цивільних на Запоріжжі: СБУ повідомила про підозру "кадирівцю"

Російські військові "кадирівці". Фото ілюстративне: росЗМІ

Служба безпеки встановила особу ще одного російського окупанта, який масово катував військовополонених та мирних жителів у тимчасово захопленій частині Запорізької області. Правоохоронці повідомили "кадирівцю" про підозру.

Про це йдеться у матеріалі СБУ.

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Що відомо про окупанта

Відомо, що зловмисником є полковник Зелімхан Агмерзоєв. Він командир полку поліції в Чеченській республіці.

Після того, як росіяни захопили Мелітопольський район, він сформував та очолив загони, які займалися репресіями на території громади. Його підлеглі жорстоко катували українських військовополонених та мирних жителів окупованих населених пунктів.

Під час тортур сам Агмерзоєв телефонував близьким родичам потерпілих і вимагав з них гроші, за які обіцяв припинити знущання.

"Задокументовано, що Агмерзоєв вимагав 500 тис. грн з дружини військового ЗСУ, який потрапив у полон рашистів під час боїв на південному фронті. У разі несплати грошей окупант погрожував покалічити та вбити українського полоненого", — йдеться у повідомленні.

Колаж СБУ

"Кадирівцю" повідомили про підозру

На підставі зібраних доказів, росіянину повідомили про підозру.

"Наразі тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України. Зловмисника буде знайдено та покарано незалежно від часу та місця його перебування", — додають в СБУ.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про підозру бойовику російського Головного управління генштабу, який під час окупації Балаклії катував українців струмом. Також він намагався змусити мешканців Балаклії співпрацювати з агресором та докладати про місце розташування ЗСУ.