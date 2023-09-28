Пытал пленных и гражданских в Запорожской области: СБУ сообщила о подозрении "кадыровцу"

Российские военные "кадыровцы". Фото иллюстративное: росСМИ

Служба безопасности установила личность еще одного российского оккупанта, который массово пытал военнопленных и мирных жителей во временно захваченной части Запорожской области. Правоохранители сообщили "кадыровцу" о подозрении.

Об этом говорится в материале СБУ.

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Известно, что злоумышленником является полковник Зелимхан Агмерзоев. Он командир полка полиции в Чеченской республике.

После того, как россияне захватили Мелитопольский район, он сформировал и возглавил отряды, занимавшиеся репрессиями на территории общины. Его подчиненные жестоко пытали украинских военнопленных и мирных жителей оккупированных населенных пунктов.

Во время пыток сам Агмерзоев звонил близким родственникам потерпевших и требовал с них деньги, за которые обещал прекратить издевательства.

"Задокументировано, что Агмерзоев требовал 500 тыс. грн с жены военного ВСУ, попавшего в плен рашистов во время боев на южном фронте. В случае неуплаты денег оккупант угрожал покалечить и убить украинского пленника", — говорится в сообщении.

Коллаж СБУ

"Кадыровцу" сообщили о подозрении

На основании собранных доказательств россиянину сообщили о подозрении.

"В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины. Злоумышленник будет найден и наказан независимо от времени и места его пребывания", — добавляют в СБУ.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении боевику российского Главного управления генштаба, который во время оккупации Балаклеи пытал украинцев током. Также он пытался заставить жителей Балаклеи сотрудничать с агрессором и докладывать о местонахождении ВСУ.