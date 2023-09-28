Здавала переміщення ЗСУ: на Донеччині затримали колаборантку

Затримана мешканка м. Констянтинівка. Фото: https://www.gp.gov.ua/

Мешканці Констянтинівки повідомлено про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану.

Про повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Згідно з даними слідства, жінка — підписниця багатьох проросійських каналів у телеграмі. У вересні минулого року вона опублікувала в одному з так чатів дані військового характеру.

Діяльність її полягала у:

розміщенні текстового повідомлення про переміщення по території прифронтового міста й автомобільною трасою колон броньованої техніки ЗСУ

зазначені маршруту проїзду бойових машин піхоти та вантажівок з військовослужбовцями

При цьому жінка наголошувала на інформації про посилення українських підрозділів на одному з напрямків фронту.

Досудове розслідування проводить ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось про викриття двох російських агентів у Києві зусиллями СБУ. Чоловіки передавали російській розвідці дані про результати обстрілів, а також влучань в місця можливого зберігання і ремонту військової техніки у кількох районах столиці.