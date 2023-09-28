Сдавала перемещение ВСУ: в Донецкой области задержали коллаборантку
Жительнице Константиновки сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о размещении ВСУ в условиях военного положения.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Координатор врага
Согласно данным следствия, женщина — подписчица многих пророссийских каналов в телеграмме. В сентябре прошлого года она опубликовала в одном из таких чатов данные военного характера.
Деятельность ее заключалась в:
- размещении текстового сообщения о перемещении по территории прифронтового города и автомобильной трассе колонн бронированной техники ВСУ
- указании маршрутов проезда боевых машин пехоты и грузовиков с военнослужащими
При этом женщина отмечала информацию об усилении украинских подразделений на одном из направлений фронта.
Досудебное расследование проводит ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, что ранее сообщалось о разоблачении двух российских агентов в Киеве усилиями СБУ. Мужчины передавали российской разведке данные о результатах обстрелов, а также попаданий в места возможного хранения и ремонта военной техники в нескольких районах столицы.