Сдавала перемещение ВСУ: в Донецкой области задержали коллаборантку

Задержана жительница г. Константиновка. Фото: https://www.gp.gov.ua/

Жительнице Константиновки сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о размещении ВСУ в условиях военного положения.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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Согласно данным следствия, женщина — подписчица многих пророссийских каналов в телеграмме. В сентябре прошлого года она опубликовала в одном из таких чатов данные военного характера.

Деятельность ее заключалась в:

размещении текстового сообщения о перемещении по территории прифронтового города и автомобильной трассе колонн бронированной техники ВСУ

указании маршрутов проезда боевых машин пехоты и грузовиков с военнослужащими

При этом женщина отмечала информацию об усилении украинских подразделений на одном из направлений фронта.

Досудебное расследование проводит ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, что ранее сообщалось о разоблачении двух российских агентов в Киеве усилиями СБУ. Мужчины передавали российской разведке данные о результатах обстрелов, а также попаданий в места возможного хранения и ремонта военной техники в нескольких районах столицы.