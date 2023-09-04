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У Сумській області затримали агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони

4 вересня 2023 12:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Сумській області затримали агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони
Затриманий агент ФСБ. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Служба безпеки України затримала у Сумській області агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони на північному кордоні країни з РФ. Йому оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

Про це повідомляє СБУ.

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Затримання агента ФСБ

Фігурант збирав інформацію та проводив фото- і відеофіксацію об'єктів Сил оборони України у прикордонних районах Сумської області. Затриманий агент ФСБ робив це під виглядом "робочих" поїздок по регіону на власному автомобілі. 

Отримані дані він відправляв окупантам через один з месенджерів. 

"Крім того, співробітники СБУ задокументували, що фігурант приховано виїжджав на територію РФ, щоб провезти контрабанду і зустрітися з представниками країни-агресора", — йдеться у повідомленні.

Агентом Росії виявився житель Шосткинського району, який потрапив у поле зору ФСБ через зв'язки з криміналітетом в РФ.

Фігурант був завербований ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Після 24 лютого 2022 року зловмисник продовжив співпрацю з противником. 

Співробітники СБУ затримали агента ФСБ під час спроби передачі розвідданих про українських військових.

Під час обшуків у помешканні та авто фігуранта виявлено мобільні телефони із доказами його листування з агресором.

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Листування фігуранта з агресором. Фото: СБУ
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Листування фігуранта з агресором. Фото: СБУ

Як покарають зловмисника

Затриманому агенту ФСБ оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 201 (контрабанда).

"Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення", — додали в СБУ.

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Допис СБУ. Фото: скриншот
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Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала агента-снайпера РФ, який готував замах на командування ЗСУ у Запорізькій області. Напередодні було затримано двох лідерів ворожого угруповання, а пізніше було виявлено їхнього співучасника, який зберігав зброю та боєприпаси під ліжком своєї 6-річної доньки в домашніх умовах.

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