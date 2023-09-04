У Сумській області затримали агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони
Служба безпеки України затримала у Сумській області агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони на північному кордоні країни з РФ. Йому оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу.
Про це повідомляє СБУ.
Затримання агента ФСБ
Фігурант збирав інформацію та проводив фото- і відеофіксацію об'єктів Сил оборони України у прикордонних районах Сумської області. Затриманий агент ФСБ робив це під виглядом "робочих" поїздок по регіону на власному автомобілі.
Отримані дані він відправляв окупантам через один з месенджерів.
"Крім того, співробітники СБУ задокументували, що фігурант приховано виїжджав на територію РФ, щоб провезти контрабанду і зустрітися з представниками країни-агресора", — йдеться у повідомленні.
Агентом Росії виявився житель Шосткинського району, який потрапив у поле зору ФСБ через зв'язки з криміналітетом в РФ.
Фігурант був завербований ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Після 24 лютого 2022 року зловмисник продовжив співпрацю з противником.
Співробітники СБУ затримали агента ФСБ під час спроби передачі розвідданих про українських військових.
Під час обшуків у помешканні та авто фігуранта виявлено мобільні телефони із доказами його листування з агресором.
Як покарають зловмисника
Затриманому агенту ФСБ оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 2 ст. 201 (контрабанда).
"Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення", — додали в СБУ.
Нагадаємо, Служба безпеки України затримала агента-снайпера РФ, який готував замах на командування ЗСУ у Запорізькій області. Напередодні було затримано двох лідерів ворожого угруповання, а пізніше було виявлено їхнього співучасника, який зберігав зброю та боєприпаси під ліжком своєї 6-річної доньки в домашніх умовах.