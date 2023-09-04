У Сумській області затримали агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони

Затриманий агент ФСБ. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала у Сумській області агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони на північному кордоні країни з РФ. Йому оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

Про це повідомляє СБУ.

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Затримання агента ФСБ

Фігурант збирав інформацію та проводив фото- і відеофіксацію об'єктів Сил оборони України у прикордонних районах Сумської області. Затриманий агент ФСБ робив це під виглядом "робочих" поїздок по регіону на власному автомобілі.

Отримані дані він відправляв окупантам через один з месенджерів.

"Крім того, співробітники СБУ задокументували, що фігурант приховано виїжджав на територію РФ, щоб провезти контрабанду і зустрітися з представниками країни-агресора", — йдеться у повідомленні.

Агентом Росії виявився житель Шосткинського району, який потрапив у поле зору ФСБ через зв'язки з криміналітетом в РФ.

Фігурант був завербований ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Після 24 лютого 2022 року зловмисник продовжив співпрацю з противником.

Співробітники СБУ затримали агента ФСБ під час спроби передачі розвідданих про українських військових.

Під час обшуків у помешканні та авто фігуранта виявлено мобільні телефони із доказами його листування з агресором.

Листування фігуранта з агресором. Фото: СБУ

Листування фігуранта з агресором. Фото: СБУ

Як покарають зловмисника

Затриманому агенту ФСБ оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 201 (контрабанда).

"Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення", — додали в СБУ.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала агента-снайпера РФ, який готував замах на командування ЗСУ у Запорізькій області. Напередодні було затримано двох лідерів ворожого угруповання, а пізніше було виявлено їхнього співучасника, який зберігав зброю та боєприпаси під ліжком своєї 6-річної доньки в домашніх умовах.