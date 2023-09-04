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В Сумской области задержали агента ФСБ, который шпионил за Силами обороны

4 сентября 2023 12:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Сумской области задержали агента ФСБ, который шпионил за Силами обороны
Задержанный агент ФСБ. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Служба безопасности Украины задержала в Сумской области агента ФСБ, который шпионил за Силами обороны на северной границе страны с РФ. Ему объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса.

Об этом сообщает СБУ.

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Задержание агента ФСБ

Фигурант собирал информацию и проводил фото- и видеофиксацию объектов Сил обороны Украины в приграничных районах Сумской области. Задержанный агент ФСБ совершал это под видом "рабочих" поездок по региону на собственном автомобиле.

Полученные данные он отправлял оккупантам через один из мессенджеров.

"Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали, что фигурант скрыто выезжал на территорию РФ, чтобы провезти контрабанду и встретиться с представителями страны-агрессора", — говорится в сообщении.

Агентом России оказался житель Шосткинского района, попавший в поле зрения ФСБ из-за связей с криминалитетом в РФ.

Фигурант был завербован еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину. После 24 февраля 2022 года злоумышленник продолжил сотрудничество с противником.

Сотрудники СБУ задержали агента ФСБ при попытке передачи разведданных об украинских военных.

Во время обысков в доме и авто фигуранта обнаружены мобильные телефоны с доказательствами его переписки с агрессором.

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Переписка фигуранта с агрессором. Фото: СБУ
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Переписка фигуранта с агрессором. Фото: СБУ

Как накажут злоумышленника

Задержанному агенту ФСБ объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 2 ст. 201 (контрабанда).

"Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение", — добавили в СБУ.

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Пост СБУ. Фото: скриншот
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Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности Украины задержала агента-снайпера РФ, готовившего покушение на командование ВСУ в Запорожской области. Накануне были задержаны два лидера вражеской группировки, а позже был обнаружен их соучастник, который хранил оружие и боеприпасы под кроватью своей 6-летней дочери в домашних условиях.

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