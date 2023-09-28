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Писала та поширювала антиукраїнські статті: колаборантці оголосили про підозру

28 вересня 2023 14:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Писала та поширювала антиукраїнські статті: колаборантці оголосили про підозру
Затримання колаборантки. Фото: t.me/pgo_gov_ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Миколаєві оголосили про підозру працівниці закладу освіти, яка писала та розміщувала статті антиукраїнської спрямованості у забороненій соцмережі. Зараз вона перебуває під вартою.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора

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Правоохоронці розповіли, що працівниця одного із закладів освіти міста Миколаєва вступила у контакт з росіянином та стала одним із редакторів групи у забороненій соціальній мережі. 

"На виконання завдань куратора вона писала статті антиукраїнської спрямованості. В них принижувала українські державність та народ, закликала до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України", — йдеться у повідомленні.  

Окрім того, вона виправдовувала правомірність дій держави-агресорки та тимчасову окупацію частини території України, вихваляючи "велич" Росії, яка історично має право на південні землі України, у тому числі місто Миколаїв.  Матеріали вона поширювала у групі  серед невизначного кола осіб, за що отримувала грошові виплати.

Жінці інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування тимчасової окупації частини території України (ч. 1, 2 ст. 110, ч. 1, 2 ст. 436-2КК України). Зараз вона перебуває за ґратами. 

Нагадаємо, у Сумській області затримали агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони.

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