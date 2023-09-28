Писала и распространяла антиукраинские статьи: коллаборантке сообщили о подозрении

Задержание коллаборантки. Фото: t.me/pgo_gov_ua

В Николаеве объявили о подозрении работнице учебного заведения, которая писала и размещала статьи антиукраинской направленности в запрещенной соцсети. Сейчас она находится под стражей.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Правоохранители рассказали, что работница одного из учебных заведений города Николаева вступила в контакт с россиянином и стала одним из редакторов группы в запрещенной социальной сети.

"На выполнение задач куратора она писала статьи антиукраинской направленности. В них унижала украинскую государственность и народ, призывала к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины", — говорится в сообщении.

Кроме того, она оправдывала правомерность действий государства-агрессора и временную оккупацию части территории Украины, восхваляя "величие" России, исторически имеющей право на южные земли Украины, в том числе город Николаев. Материалы она распространяла в группе среди неопределенного круга лиц, за что получала денежные выплаты.

Женщине инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и распространение материалов, в которых содержится оправдание временной оккупации части территории Украины (ч. 1, 2 ст. 110, ч. 1, 2 ст. 436-2 УК Украины). Сейчас она находится за решеткой.

Напомним, в Сумской области задержан агент ФСБ, который шпионил за Силами обороны.