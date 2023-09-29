Передавала позиції ЗСУ під Бахмутом: СБУ затримала агентку РФ
Служба безпеки України затримала російську агентку, яка здавала спецслужбам РФ позиції ЗСУ під Бахмутом. Їй загрожує довічне ув’язнення.
Про це повідомляє СБУ.
Що відомо про агентку
За даними слідства, агенткою окупантів виявилася мешканка Торецька. Її дистанційно завербувала російська спецслужба на початку цього року.
До нелегальної співпраці РФ залучила також її подругу — представницю окупаційного "управління фсб в днр".
"За її вказівками, жінка самостійно обходила територію міста та його околиці й приховано фіксувала військові об’єкти ЗСУ. Про отриману інформацію писала "зв’язковій" у месенджер, а після відправки повідомлень — одразу видаляла їх з телефону", — йдеться у повідомленні.
Затримання зловмисниці
Встановлено, що зловмисниця передала росіянам вісім локацій українських військових, які рухались у напрямку передової. Втім, СБУ вдалося вчасно затримати агентку ще на початковому етапі злочинної діяльності.
Відтак, затриманій повідомили про підозру, вона перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.
Нагадаємо, у Миколаєві оголосили про підозру працівниці закладу освіти, яка писала та розміщувала статті антиукраїнської спрямованості у забороненій соцмережі. Зараз вона перебуває під вартою.
Додамо, у Сумській області затримали агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони.