Передавала позиції ЗСУ під Бахмутом: СБУ затримала агентку РФ

СБУ затримали агентку РФ. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала російську агентку, яка здавала спецслужбам РФ позиції ЗСУ під Бахмутом. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомляє СБУ.

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Що відомо про агентку

За даними слідства, агенткою окупантів виявилася мешканка Торецька. Її дистанційно завербувала російська спецслужба на початку цього року.

До нелегальної співпраці РФ залучила також її подругу — представницю окупаційного "управління фсб в днр".

"За її вказівками, жінка самостійно обходила територію міста та його околиці й приховано фіксувала військові об’єкти ЗСУ. Про отриману інформацію писала "зв’язковій" у месенджер, а після відправки повідомлень — одразу видаляла їх з телефону", — йдеться у повідомленні.

Затримання зловмисниці

Встановлено, що зловмисниця передала росіянам вісім локацій українських військових, які рухались у напрямку передової. Втім, СБУ вдалося вчасно затримати агентку ще на початковому етапі злочинної діяльності.

Відтак, затриманій повідомили про підозру, вона перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Миколаєві оголосили про підозру працівниці закладу освіти, яка писала та розміщувала статті антиукраїнської спрямованості у забороненій соцмережі. Зараз вона перебуває під вартою.

Додамо, у Сумській області затримали агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони.