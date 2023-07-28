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Незаконно завладели землями в Буковеле: СБУ сообщила о подозрении четырем лицам

28 июля 2023 23:13
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Незаконно завладели землей в Буковеле: СБУ сообщила о подозрении четырем лицам
Правоохранители и подозреваемые. Фото: Офис генерального прокурора\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Буковеле четыре человека незаконно завладели землей на сумму более 7 миллионов гривен. Служба безопасности Украины сообщила им о подозрении.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Незаконное завладение землей

Сообщается, что уроженец Волыни, неоднократно судимый, организовал преступную схему незаконного завладения земельными участками на территории Ивано-Франковской области.

Мужчине помогали землеустроитель, государственный кадастровый регистратор и государственный регистратор Центра предоставления административных услуг.

"Подозреваемые использовали поддельные акты на право собственности на земельные участки образца 2001-2002 годов. Они вносили в них ложные сведения о владельцах земельных участков и их целевом назначении. При этом земли, фактически расположенные на территории Поляницкого лесничества Ворохтянского лесного хозяйства Ивано-Франковской области , никогда не выводились из государственной собственности", — говорится в сообщении.

Следовательно, в результате противоправных действий мошенников земли изымали из государственной собственности. Согласно экспертизе преступники нанесли государству около 7 млн грн ущерба.

  • Правоохранители проводят обыски. Фото: Офис генерального прокурора\Telegram
  • Правоохранители проводят обыски. Фото: Офис генерального прокурора\Telegram
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Напомним, в Киеве суд бросил в тюрьму мужчину, который публично использовал коммунистическую символику. Мужчина проведет в тюрьме полтора года, также конфискуют все его имущество.

Добавим, что в Украине за госпредательство будут судить известного пророссийского блоггера Анатолия Шария и его сообщника, экс-главу полиции Винницкой области. Они вместе работали в ФСБ РФ.

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