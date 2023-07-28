Шарія та його спільника судитимуть за державну зраду: що відомо
В Україні за держзраду судитимуть відомого проросійського блогера Анатолія Шарія та його спільника, ексочільника поліції Вінниччини. Вони разом працювали на ФСБ РФ.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Що відомо про діяльність колишнього правоохоронця
Ще з 2018 року колишній очільник Вінницької поліції, перебуваючи в тимчасово окупованому Криму, співпрацював з російської спецслужбою.
Він надавав куратору інформацію про українських політиків, керівників підприємств паливно-енергетичної галузі, власників інтернет-ресурсів, які могли бути використані про України. Для цього користувався особистими зв’язками та відомостями з попередніх місць роботи.
Проросійська діяльність Шарія
Анатолій Шарій — керівник забороненої в Україні проросійської політичної партії та власник однойменного Youtube-каналу. З 2019 року він фактично проживає в Іспанії. Звідти організовує та поширює піар-акції Росії та антиукраїнські пропагандистські сюжети.
Як відомо, екскерівник обласної поліції залучив блогера до співпраці з ФСБ РФ. Той погодився на пропозицію виконувати завдання спецслужби.
Згодом вони разом працювали на ворога, поширювали російську пропаганду і звітували про виконану роботу своєму куратору з російської спецслужби.
Яке покарання чекає на зрадників
У відомстві зазначають, що обох прибічників "русского мира" обвинувачують у державній зраду, вчинену за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України).
Вони здійснювали підривну діяльність проти України на виконання завдань російської ФСБ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проросійському блогеру Анатолію Шарію повідомлено про підозру в державній зраді. Зокрема, він допомагав ФСБ Росії робити постановкові відео з допитами українських полонених.