Шарія та його спільника судитимуть за державну зраду: що відомо

Проросійський блогер Анатолій Шарій. Фото: скріншот з відео

В Україні за держзраду судитимуть відомого проросійського блогера Анатолія Шарія та його спільника, ексочільника поліції Вінниччини. Вони разом працювали на ФСБ РФ.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Читайте також:

Що відомо про діяльність колишнього правоохоронця

Ще з 2018 року колишній очільник Вінницької поліції, перебуваючи в тимчасово окупованому Криму, співпрацював з російської спецслужбою.

Він надавав куратору інформацію про українських політиків, керівників підприємств паливно-енергетичної галузі, власників інтернет-ресурсів, які могли бути використані про України. Для цього користувався особистими зв’язками та відомостями з попередніх місць роботи.

Колишній правоохоронець. Фото: Вінницька обласна прокуратура

Проросійська діяльність Шарія

Анатолій Шарій — керівник забороненої в Україні проросійської політичної партії та власник однойменного Youtube-каналу. З 2019 року він фактично проживає в Іспанії. Звідти організовує та поширює піар-акції Росії та антиукраїнські пропагандистські сюжети.

Блогер Анатолій Шарій. Фото: Вінницька обласна прокуратура

Як відомо, екскерівник обласної поліції залучив блогера до співпраці з ФСБ РФ. Той погодився на пропозицію виконувати завдання спецслужби.

Згодом вони разом працювали на ворога, поширювали російську пропаганду і звітували про виконану роботу своєму куратору з російської спецслужби.

Яке покарання чекає на зрадників

У відомстві зазначають, що обох прибічників "русского мира" обвинувачують у державній зраду, вчинену за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України).

Вони здійснювали підривну діяльність проти України на виконання завдань російської ФСБ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проросійському блогеру Анатолію Шарію повідомлено про підозру в державній зраді. Зокрема, він допомагав ФСБ Росії робити постановкові відео з допитами українських полонених.