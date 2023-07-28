Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow Шарія та його спільника судитимуть за державну зраду: що відомо arrow

Шарія та його спільника судитимуть за державну зраду: що відомо

28 липня 2023 11:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Шарія та його спільника судитимуть за державну зраду: що відомо
Проросійський блогер Анатолій Шарій. Фото: скріншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В Україні за держзраду судитимуть відомого проросійського блогера Анатолія Шарія та його спільника, ексочільника поліції Вінниччини. Вони разом працювали на ФСБ РФ.

Про це  повідомляє Офіс генерального прокурора.

Читайте також:

Що відомо про діяльність колишнього правоохоронця

Ще з 2018 року колишній очільник Вінницької поліції, перебуваючи в тимчасово окупованому Криму, співпрацював з російської спецслужбою.

Він надавав куратору інформацію про українських політиків, керівників підприємств паливно-енергетичної галузі, власників інтернет-ресурсів, які могли бути використані про України. Для цього користувався особистими зв’язками та відомостями з попередніх місць роботи.

скріншот
Колишній правоохоронець. Фото: Вінницька обласна прокуратура

Проросійська діяльність Шарія

Анатолій Шарій — керівник забороненої в Україні проросійської політичної партії та власник однойменного Youtube-каналу. З 2019 року він фактично проживає в Іспанії. Звідти організовує та поширює піар-акції Росії та антиукраїнські пропагандистські сюжети.

скріншот
Блогер Анатолій Шарій. Фото: Вінницька обласна прокуратура

Як відомо, екскерівник обласної поліції залучив блогера до співпраці з ФСБ РФ. Той погодився на пропозицію виконувати завдання спецслужби.

Згодом вони разом працювали на ворога, поширювали російську пропаганду і звітували про виконану роботу своєму куратору з російської спецслужби.

Яке покарання чекає на зрадників

У відомстві зазначають, що обох прибічників "русского мира" обвинувачують у державній зраду, вчинену за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України).

Вони здійснювали підривну діяльність проти України на виконання завдань російської ФСБ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проросійському блогеру Анатолію Шарію повідомлено про підозру в державній зраді. Зокрема, він допомагав ФСБ Росії робити постановкові відео з допитами українських полонених. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз