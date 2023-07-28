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Шария и его сообщника будут судить за государственную измену: что известно

28 июля 2023 11:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Шария и его сообщника будут судить за государственную измену: что известно
Пророссийский блоггер Анатолий Шарий. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Украине за госпредательство будут судить известного пророссийского блогера Анатолия Шария и его сообщника, экс-главу полиции Винницкой области. Они вместе работали в ФСБ РФ.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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Еще с 2018 года бывший глава Винницкой полиции, находясь во временно оккупированном Крыму, сотрудничал с российской спецслужбой.

Он предоставлял куратору информацию об украинских политиках, руководителях предприятий топливно-энергетической отрасли, владельцах интернет-ресурсов, которые могли быть использованы об Украине. Для этого пользовался личными связями и сведениями из предыдущих мест работы.

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Бывший правоохранитель. Фото: Винницкая областная прокуратура

Пророссийская деятельность Шария

Анатолий Шарий — руководитель запрещенной в Украине пророссийской политической партии и владелец одноименного Youtube-канала. С 2019 года он фактически проживает в Испании. Оттуда организует и распространяет пиар-акции России и антиукраинские пропагандистские сюжеты.

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Блогер Анатолий Шарий. Фото: Винницкая областная прокуратура

Как известно, экс-руководитель областной полиции привлек блогера к сотрудничеству с ФСБ РФ. Он согласился на предложение выполнять задачи спецслужбы.

Впоследствии они вместе работали на врага, распространяли российскую пропаганду и отчитывались о проделанной работе своему куратору из российской спецслужбы.

Какое наказание ждет предателей

В ведомстве отмечают, что обоих сторонников "русского мира" обвиняют в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Они осуществляли подрывную деятельность против Украины по выполнению задач российской ФСБ.

Напомним, ранее сообщалось, что пророссийскому блогеру Анатолию Шарию сообщено о подозрении в государственной измене. В частности он помогал ФСБ России делать постановочные видео с допросами украинских пленных.

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