Шария и его сообщника будут судить за государственную измену: что известно

Пророссийский блоггер Анатолий Шарий. Фото: скриншот с видео

В Украине за госпредательство будут судить известного пророссийского блогера Анатолия Шария и его сообщника, экс-главу полиции Винницкой области. Они вместе работали в ФСБ РФ.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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Еще с 2018 года бывший глава Винницкой полиции, находясь во временно оккупированном Крыму, сотрудничал с российской спецслужбой.

Он предоставлял куратору информацию об украинских политиках, руководителях предприятий топливно-энергетической отрасли, владельцах интернет-ресурсов, которые могли быть использованы об Украине. Для этого пользовался личными связями и сведениями из предыдущих мест работы.

Бывший правоохранитель. Фото: Винницкая областная прокуратура

Пророссийская деятельность Шария

Анатолий Шарий — руководитель запрещенной в Украине пророссийской политической партии и владелец одноименного Youtube-канала. С 2019 года он фактически проживает в Испании. Оттуда организует и распространяет пиар-акции России и антиукраинские пропагандистские сюжеты.

Блогер Анатолий Шарий. Фото: Винницкая областная прокуратура

Как известно, экс-руководитель областной полиции привлек блогера к сотрудничеству с ФСБ РФ. Он согласился на предложение выполнять задачи спецслужбы.

Впоследствии они вместе работали на врага, распространяли российскую пропаганду и отчитывались о проделанной работе своему куратору из российской спецслужбы.

Какое наказание ждет предателей

В ведомстве отмечают, что обоих сторонников "русского мира" обвиняют в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Они осуществляли подрывную деятельность против Украины по выполнению задач российской ФСБ.

Напомним, ранее сообщалось, что пророссийскому блогеру Анатолию Шарию сообщено о подозрении в государственной измене. В частности он помогал ФСБ России делать постановочные видео с допросами украинских пленных.