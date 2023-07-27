Нардепу Арістову оголосили підозру за відпочинок на Мальдівах

Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Арістов. Фото: facebook.com/yuaristov

Генеральний прокурор України повідомив про підозру народному депутату IX скликання від "Слуги народу" Юрію Арістову. Нещодавно його помітили на відпочинку на Мальдівах.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Нардепу оголосили підозру за фактом внесення до офіційного документа завідомо неправдивих відомостей (ч. 1 ст. 366 КК України).

"За даними слідства, народний обранець, знаючи про наявність законних обмежень щодо виїзду за кордон, у червні 2023 року спланував відпочинок з сім’єю на Мальдівах. Підозрюваний намагався надати законності такому відпочинку. Він підготував документи про надання йому дозволу на службове відрядження на три дні з метою поглиблення двостороннього співробітництва з Урядом Литовської Республіки", — йдеться у повідомленні.

До цих документів Арістов вніс завідомо неправдиві відомості про термін свого перебування за кордоном. До того ж він придбав авіаквитки до Мальдівської Республіки заздалегідь.

Під час перебування за кордоном нардеп дистанційно відкрив лікарняний у приватному медичному закладі столиці України. У цей час він разом із сім'єю відпочивав на Мальдівах у готельному комплексі.

Наразі вирішується питання про обрання Арістову запобіжного заходу.

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп від "Слуги народу" Юрій Арістов був помічений в середині липня у п'ятизірковому готелі. Йдеться про Waldorf Astoria Maldives, який розташований на Мальдівах.

Також ми писали, що у четвер, 27 липня, Верховна Рада України достроково позбавила Юрія Арістова депутатських повноважень. "За" проголосували 320 народних обранців.

Додамо, співробітники Державного бюро розслідувань та СБУ розслідують обставини поїздки українського депутата Юрія Арістова до Мальдів під час війни. ДБР та СБУ розбираються, як нардеп міг опинитися на Мальдівах, попри обмеження для виїзду держслужбовців.