Обшук в Арістова: ДБР розслідує законність виїзду депутата за кордон під час війни

Народний депутат Юрій Арістов. Фото: соцмережі

Співробітники Державного бюро розслідувань та СБУ розслідують обставини поїздки українського депутата Юрія Арістова до Мальдів під час війни. ДБР та СБУ розбираються, як нардеп міг опинитися на Мальдівах, попри обмеження для виїзду держслужбовців

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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"Під час перевірки фахівці Бюро розбираються, як депутат України міг опинитися на Мальдівах, попри обмеження для виїзду держслужбовців. Особлива увага приділяється можливості надання некоректної інформації в документах, пов'язаних з його поїздкою, а саме: тривалість, мета та направлення відрядження", — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що з 05 червня до 22 липня 2023 року Арістів перебував поза Україною. Він вирушив до Польщі на короткий термін, щоб зміцнити відносини з литовським урядом.

"10 липня 2023 року, перебуваючи поза країною, депутат оформив лікарняний у приватній клініці в Києві до 19 липня 2023 року. Ймовірно, до медичної бази даних було введено неправильну інформацію, оскільки фактичного медичного огляду не проводилося", — зазначили у ДБР.

За словами слідчих, Арістов зі своєю родиною до 22 липня перебував на Мальдівах, у готелі Waldorf Astoria Maldives.

Обшуки у будинку Юрія Арістова

У будинку нардепа пройшли обшуки, під час яких вилучили паспорти для виїзду за кордон із відповідними відмітками. За попередньою інформацією, для незаконного виїзду було надано неправдиву інформацію в офіційних документах для виїзду за кордон. Зокрема, були зазначені недостовірні дані про тривалість, цілі та країну "посадового відрядження" народного представника.

Обшуки у будинку Юрія Арістова. Фото: СБУ

Обшуки у будинку Юрія Арістова. Фото: СБУ

Обшуки у будинку Юрія Арістова. Фото: СБУ

Нагадаємо, що заступника голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепа від "Слуги народу" Юрія Арістова було помічено в середині липня у п'ятизірковому готелі. Йдеться про Waldorf Astoria Maldives, розташоване на Мальдівах.